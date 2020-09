Klopp pobesnel nad pomočnikom: Si normalen? Tega nikoli ne počnemo, okej?!

V derbiju 2. kroga angleške Premier league med aktualnim prvakom Liverpoolom in enim od glavnih pretendentov za naslov v novi sezoni, londonskim Chelseajem, so televizijske kamere ujele zanimiv prizor, v katerem sta bila v glavni vlogi glavni trener in eden od pomočnikov rdečih z Anfielda.

Obračun med Liverpoolom in Chelseajem je dobil prvi (2:0). Zmaga za 'redse' šteje dvojno, saj je bila dosežena v gosteh, toda bolj kot igra in rezultat je po dvoboju na Stamford Bridgeu odmevala zanimiv reakcija trenerja moštva z Anfielda Jürgena Kloppa, ki je v danem trenutku odčital lekcijo enemu od svojih pomočnikov, ko se je ta iskreno s ploskanjem razveselil izključitve Chelseajevega Andreasa Christensena. "Si normalen? Mi tega nikoli ne počnemo, okej!?" je Klopp zabrusil svojemu pomočniku v želji, da se njegovi varovanci povsem osredotočijo na dogajanje na zelenici. Christensenova izključitev je v nadaljevanju dvoboja prinesla lažje delo za Liverpool, ki je v slogu izkušenega moštva znal izkoristiti številčni primanjkljaj tekmeca. "Nič nimam proti čustvom, ki so v nogometu vselej prisotna. A morajo biti izražena na spoštljiv način, kar sem želel dopovedati enemu od svojih pomočnikov. Zdaj je vse v najlepšem redu, v danem trenutku pa se je zgodilo nekaj, česar nisem želel videti," je dodatno pojasnil Klopp. icon-expand Jürgen Klopp (na sliki v pogovoru z napadalcem Liverpoola Mohamedom Salahom) se je za trenutek razjezil nad enega od svojih pomočnikov. FOTO: AP