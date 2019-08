Klopp 'povsem zadovoljen' kljub neuspešni generalki Liverpoola

Izenačen nedeljski dvoboj najboljših ekip minule sezone Premier League se je na stran Manchester Cityja prevesil pri strelih z bele točke, potem ko je Liverpool v drugem polčasu izenačil na 1:1 z golom Joëla Matipain imel nekaj zrelih priložnosti za zmago. Sinje modri so bili boljši v prvih 45 minutah, ko je za njihovo vodstvo poskrbel nekdanji napadalec rdečih Raheem Sterling, junak minule sezone Lige prvakov GeorginioWijnaldumpa je nato v "loteriji" strelov z enajstih metrov kot edini zgrešil oziroma je njegov poskus izvrstno ustavil rezervni vratar Cityja Claudio Bravoza zmago s 5:4.

TEKMA

City je po prevladi v prvem polčasu v drugem proti vratom kluba z Anfielda sprožil le en strel, medtem ko so varovanci Jürgena Kloppa poskusili kar osemkrat, najbolj dramatično ravno v enem zadnjih napadov drugega polčasa, ko je strel Mohameda Salahas "škarjicami" na črti vrat ustavil Kyle Walker. Zaradi vsega naštetega je bil lahko kljub porazu proti srditim tekmecem v boju za državni naslov, lani je ekipi ločila vsega točka in je o zmagovalcu odločal zadnji krog, zadovoljen tudi trener Liverpoolčanov.

Število priložnosti je gotovo dober znak

"Povsem sem zadovoljen z vso predstavo. Če želiš biti pripravljen za Man. City, moraš odigrati pripravljalno tekmo proti Man. Cityju. Nobena ekipa ne igra tako kot oni,"je po obračunu dejal Klopp. "To ste videli v nekaj trenutkih v prvem polčasu, ko lahko naredijo, kar pač naredijo. Nekaj težav smo imeli s postavitvijo, a to je nekaj običajnega. To smo spremenili za drugi polčas, kar nam je precej pomagalo,"je nadaljeval.

"Z nogometnega vidika je bil drugi polčas preprosto res, res dober, najboljši način, na katerega lahko igraš proti Cityju. Tudi oni so še na začetku (priprav, op. a.). V drugačni formi bodo čez par tednov, gotovo. A imeti toliko priložnosti, kolikor smo jih danes imeli mi, je za nas zelo dober znak, absolutno. Tekma mi je bila zelo všeč. Ni mi všeč rezultat, a tekma mi je bila zelo všeč, zato je bilo za nas to zelo, zelo pomembno. Vse bomo poskusili. Ni toliko pomembno, kaj lahko rečem jaz, pomembno je to, kar so fantje pokazali danes. Mislim, da so bili videti precej lačni. To ne pomeni, da se bo vse dobro izteklo, a danes smo se borili po vsem tem, kar so govorili o tem tekmovanju, sta si obe ekipi obupno želeli zmage, to sem videl."

'Karakter je še vedno neverjetno dober'

Klopp se je v svojih izjavah dotaknil tudi rezultatsko precej neuspešnih priprav, na katerih so evropskim prvakom mero vzeli Borussia Dortmund (2:3), Sevilla (1:2) in Napoli (0:3). A konec julija so Liverpoolčani uspeli premagati Lyon (3:1), po nedeljski predstavi pa lahko nemški strateg s sodelavci očitno veliko bolj mirno pričakuje prvo tekmovalno preizkušnjo v Premier League proti povratniku med elito Norwich Cityju.

"V moji ekipi ni dvomov o tem, da se zadovoljiš ali karkoli takšnega, da nehaš delati ali nehaš teči. Karakter ekipe je še vedno neverjetno dober. Za nami so naporne priprave, toda fantje so storili to, kar so morali, to je vplivalo na nas. Igrali smo tekme proti res dobrim ekipam, občutek pa ni bil najboljši. Pomembno je bilo, da smo sami sebi in našim navijačem danes dali znak z našo predstavo. Zdaj pa nadaljujmo,"je varovance pozval Klopp.

Guardiola: Razlika je minimalna

City je sicer že v prvem polčasu ostal brez nemškega krilnega napadalca Leroya Saneja. Nogometaš, ki ga v zadnjih tednih neprestano povezujejo s slovesom od kluba (okrepil naj bi Bayern), je obležal s poškodbo kolena, a po prvih informacijah trenerja Josepa Guardiole naj ne bi šlo za tako hudo poškodbo.

"Prvi vtis ni bil dober, a mislim, da ni hudo. Pošteno povedano pa ne vem. Nisem govoril z zdravnikom, počakali bomo in nato videli. Mislim, da bo v redu,"je po novi osvojeni lovoriki na Otoku dejal Guardiola, o tekmi pa dodal: "Vemo, s kom se bomo v prihodnji sezoni potegovali (za lovorike, op. a.). Liverpoolčani so prvaki Evrope. So ekipa vrhunskega razreda. Razlika je le točka, ena enajstmetrovka. To je minimalno. Dobro je, da smo z njimi igrali, saj lahko fantom tako pokažemo, da je to ta ekipa, s katero se bomo merili v tej sezoni in tako bomo lahko videli, kako dobro bomo morali biti pripravljeni za osvajanje lovorik."