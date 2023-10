Klopp poziva k ponovitvi tekme s Tottenhamom: To je brez primere

Nemški nogometni trener je poudaril: "Vajen sem sprejemati napačne in težke odločitve, a kaj takega se še ni zgodilo in zato mislim, da je ponovitev tekme pravična stvar."

Zvočni posnetek razprave med sodnikom in videosodnikom je bil objavljen v torek zvečer. Šlo je torej za zaznavno napako videosodnika: "Ni opazil, da so sodniki na igrišču dosodili prepovedan položaj, ampak je menil, da je bil gol ocenjen kot veljaven, zato ni posredoval".

Posnetek ni spremenil situacije, je dejal Jurgen Klopp. Takoj po tekmi je dejal, da so bile to "najbolj nepoštene okoliščine in najbolj nore odločitve". Njegova ekipa je poleg tega prejela še dve izključitvi in izgubila z 1:2. Angleška zveza je za zdaj vpletena videosodnika umaknila, tako da ne bosta sodelovala pri odločitvah, povezanih z Varom in drugimi sodniškimi opravili.