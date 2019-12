Klopp pred finalom: Ko pomislim na brazilski nogomet, pomislim na Peleja

Med petkovo novinarsko konferenco v Katarju Liverpoolov trener Jürgen Kloppni želel potrditi, če bosta vprašljiva branilec Virgil van Dijkin vezist Georginio Wijnaldumnared za spopad s Flamengom. Nizozemski dvojec je izpustil že polfinalni obračun z mehiškim Monterreyem, ki so ga branilci naslova v Ligi prvakov premagali z golom rezervista Roberta Firminav 91. minuti.

"Van Dijk in Wijnaldum? Bomo videli. Virgil je sodeloval na današnjem treningu, 'Gini' pa je treniral ločeno in bomo videli, kako bo na koncu vse skupaj videti," je zbranim medijem povedal Klopp. "Nimamo nobenih novih skrbi glede poškodb. Igrali smo v sredo in zdaj je petek. Vsako uro moramo porabiti za regeneracijo in to smo tudi storili."

Alisson: Pomembno je, da svoje ime vpišeš v zgodovino kluba

Brazilski mediji so imeli veliko vprašanj tudi za rojaka Alissona Beckerja, nekdanjega člana Internacionala iz Porto Alegreja, ki bo starim rivalom iz Ria de Janeira tokrat stal nasproti v vratih angleških rdečih.

"Pričakujemo izvrstno tekmo proti izvrstni ekipi. V tej sezoni so to dokazali z osvojenim prvenstvom, brazilske lige ni lahko osvojiti. To je izvrstno tekmovanje in igrajo res dober nogomet," je povedal Becker. "(Klubsko SP, op. a.) je nekaj velikega za Brazilce, še bolj pa za tiste, ki na njem igrajo. Navzven ljudje tekmovanju ne pripisujejo velike pomembnosti, ker je omejeno le na zmagovalce,"je dodal najboljši vratar minule sezone.

"Mi smo tu, ker smo osvojili Ligo prvakov, Flamengo je osvojil pokal Libertadores, Monterrey pa naslov Concacaf. Mi smo tu, ker je za nas to nekaj velikega, pomembno je, da svoje ime vpišeš v zgodovino kluba. Liverpool bi lahko prvič zmagal in dali bomo vse od sebe. Lahko slišite, kako pomembno je za navijače Flamenga, vsi so tu, pripravljeni, a tudi za nas je pomembno. Še vedno gledam brazilski nogomet, še posebej moj bivši klub Internacional, Flamengo pa je užitek gledati. Navdušen sem, da bom igral na svetovnem klubskem prvenstvu, to je uresničitev sanj. Bil sem še mlad 14-letni fant, ko sem moj klub Internacional kot navijač leta 2006 videl osvojiti svetovno klubsko prvenstvo. Zdaj sem tu s to priložnostjo osvojiti naslov z Liverpoolom."

Pele prva misel ob omembi brazilskega nogometa

Klopp je Južnoameričanom na dušo popihal ob vprašanju, kaj si misli o brazilskem nogometu. Spomnil se je na največjega brazilskega nogometaša vseh časov, Peleja, in obudil anekdoto s svojim očetom, ki jo je pred mikrofoni sicer povedal že večkrat.

"Moj oče mi je vedno govoril, da bo ne glede na vse, kar se bo zgodilo, Pele najboljši igralec na svetu. To si mislim, ko beseda nanese na brazilski nogomet. Pomislim na Peleja," je dejal Klopp in se vrnil k seciranju Flamenga. "Vem, kaj moramo pričakovati. Flamengo bo igral z veliko energije, organizirano, pod Jorgejem Jesusom so spet uspešni in tako naprej ... Pripeljal je igralce v obrambo, ima ustaljeno postavo, ekipo, v kateri vsi vedo, kaj morajo početi. Igrajo lahko na različne načine in resnično imajo kakovost na sredini igrišča, predrzni so na krilu in lahko streljajo z razdalje. Takšni so, kot uspešna ekipa mora biti."

'Evropski vidik je drugačen od preostanka sveta'

Nemški strateg, ki je nedavno podaljšal pogodbo s trenutnimi delodajalci, je še povedal, da se bo ta konec tedna prvič v karieri pomeril s kakšno brazilsko ekipo. Dodal je še, da privržencem nogometa, ki niso navijači Liverpoola, "ni preveč mar" za klubski mundial.

"Flamengo ni vajen izgubljati nogometnih tekem in to vemo. Bomo videli, kdo bo vse skupaj jutri zvečer bolje izkoristil. To je prvič, da se bom pomeril z brazilsko ekipo, a to bo tudi prvič, da bo Flamengo igral z ekipo, kakršna je Liverpool. Za nas je situacija drugačna kot za Flamengo," meni Klopp.

"Sem so prišli z jasnim ukazom, da morajo zmagati in se domov vrniti kot heroji. Nam so rekli, da moramo ostati doma in igrati v pokalu Carabao (ligaškem pokalu, op. a.). To je ogromna razlika. Tega ne moremo spremeniti, toda zdaj smo tu in moja ekipa si želi osvojiti to tekmovanje, četudi vemo, da je zelo težko, ker je nasprotna ekipa zelo dobra. Evropski vidik je drugačen od preostanka sveta, a želimo si ga spremeniti. Bo to spremenilo vidik v Evropi? Verjetno ne. Liverpoolovi navijači si želijo naše zmage, večini ostalih navijačev pa ni preveč mar. A videli smo, kaj je pomenilo Monterreyu, koliko so vložili v to, da bi v sredo zmagali, enako pa bo s Flamengom."