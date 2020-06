Klopp o mestnem derbiju: Premalo priložnosti smo si priigrali, Ancelotti je stkal odlično taktiko

Liverpoolu, vodilni ekipi angleškega nogometnega prvenstva, šele tretjič v sezoni ni uspelo zmagati. Na prvi tekmi po premoru zaradi novega koronavirusa so se evropski prvaki z mestnim tekmecem Evertonom razšli brez golov. Tekma 30. kroga na Goodison Parku ni navdušila, priložnosti ni bilo veliko. Nekoliko bližje zmagi so bili gostitelji, ki bodo še nekaj časa sanjali kar štiri priložnosti v zadnjem delu tekme, med drugim je Tom Davies zadel tudi vratnico. Okvir vrat je tako preprečil, da Everton tekmeca ni premagal prvič po oktobru 2010, Liverpoolu pa je omogočil, da prednost pred drugouvrščenim Manchester Cityjem vsaj za en dan poveča na 23 točk. Na Goodison Parku sicer že na tretjem mestnem derbiju zapovrstjo ni bilo golov. V sklopu 236. Merseyside derbija je bil Liverpool večji del celo v podrejenem položaju, predvsem pa si je, glede na izkušnje iz preteklosti, priigral nepričakovano malo priložnosti za zadetek. " Mislim, da smo si pošteno zaslužili to točko. Tekmo smo odgarali. Nismo blesteli, nismo bili razigrani in si tudi nismo zagotovili večjih priložnosti. A pristop, želja in energija so bili pravi ," je po remiju na Goodisonu dejal trener Liverpoola Jürgen Klopp .

"Bilo je težko igrati po prisilnem odmoru, ki je trajal kar tri mesece in pol. To je za vse nas nenavadna situacija, zato tudi nisem pričakoval vrhunske predstave, kar se tehničnega in taktičnega dela tiče. A imeli smo željo, pristop je bil vrhunski." Klopp je opazil in priznal, da je bil tekmec celo nevarnejši pred vrati. "Carlo Ancelotti je vrhunski strateg in vedel sem, da bo pripravil primerno taktiko. Everton je bil dober, pričakovali smo takšnega, saj ima sijajno igralsko zasedbo. Res je, imeli so celo najlepšo priložnost na tekmi. Mi smo bili pred tekmečevimi vrati premalo aktivni in smo si priigrali premalo število izrazitih situacij pred golom Evertona. Toda če potegnem črto, sem zadovoljen z videnim. Fizično smo delovali dobro. To je odličen podatek pred nadaljevanjem prvenstva."