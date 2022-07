Klopp prepričan, da je Nunez z golijado zaprl usta kritikom

Navijači Liverpoola in trener Jürgen Klopp so dočakali strelsko "eksplozijo" napadalca Darwina Nuneza, ki bo moral stopiti v "čevlje" skorajda nezamenljivega Sadia Maneja. Urugvajec v dresu redsov je na zadnji prijateljski tekmi dosegel štiri gole, Klopp mu zaupa in je prepričan, da bo 23-letni nogometaš pokazal svoje kvalitete.

Jürgen Klopp je prepričan, da je Darwin Nunez zaprl usta svojim kritikom na najboljši možni način. Redsi so za podpis nekdanjega napadalca Benfice odšteli kar 64,2 milijona angleških funtov (75 milijonov evrov), celoten posel, z vsemi bonusi in dodatki, pa bi lahko narasel do rekordnih 85 milijonov funtov (blizu 100 milijonov evrov). Pravzaprav bi lahko Urugvajec z dodatki postal najdražji igralec v zgodovini Anfielda. Pričakovanja so visoka, saj Nunez prihaja z nezavidljivo nalogo nadomestiti Sadia Maneja, nogometaša, ki je pustil izjemen pečat v Liverpoolu, a se je letos preselil v vrste münchenskega Bayerna. Kot kaže, je Nunez zadetek v polno, čeprav bo naslednja sezona šele njegova tretja v evropskem nogometu. Klopp je ob tem opozoril, da bi lahko 23-letnik potreboval nekaj časa, da se prilagodi, kot je bilo videti pri mnogih nogometaših, ki so prišli v Liverpool v preteklih letih.

icon-expand Darwin Nunez in Jürgen Klopp FOTO: AP

Vseeno je bil Nunez takoj na udaru kritik, potem ko na prvih dveh nastopih za klub ni uspel doseči gola. Nato pa je Nunez pokazal svojo kvaliteto in na tekmi proti Leipzigu dosegel kar štiri gole. Nunez je tekmo začel na klopi, ob polčasu pa je zamenjal Roberta Firmina in nanizal štiri gole, zadnjega v sodnikovem podaljšku, Liverpool pa je visoko zmagal (5:0). Klopp je priznal, da je zaradi svoje cene Nunez morda čutil pritisk, a se je odzval na popoln način. "Vedno mislimo, da če plačaš veliko denarja, potem igralci ne čutijo pritiska ali karkoli," je dejal Klopp. "Vsi so povsem običajna človeška bitja in prvi dotik ni skorajda nikoli popoln, potem pa se kar naenkrat zgodi ... Ta generacija igralcev bere družbene medije, kar res ni pametno, a jih. Kar naenkrat se ti mudi, pritiska je več in take stvari." Štirje goli so dokaz, da je mladenič iz pravega "testa", čeprav ga čaka še precej izzivov, tega se zaveda tudi Klopp: "To je očitno najboljši način, da ustavimo vse te razprave. Je drugačen napadalec od tega, kar imamo ali kar smo imeli, vendar je res dober."