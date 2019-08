Klopp presenetil svetovno javnost in namignil na hitro upokojitev

Jürgen Klopp je ob podelitvi nagrad športnega časnika Sport Bild presenetil svetovno nogometno javnost z izjavo, da se bo "morda upokojil", ko se mu leta 2022 izteče pogodba z Liverpoolom.

"Upam, da se bo nadaljevalo tako, a v dveh ali treh letih ne vem, kaj vse se lahko zgodi. Morda pa se upokojim,"je dejal Klopp, ki si je nameraval daljši premor vzeti že po slovesu od Borussie Dortmund junija 2015, a ga je nato že oktobra istega leta v povratek prepričal trenutni delodajalec Liverpool.

'Ne bodite presenečeni'

"To ne pomeni, da se bo to res zgodilo, a če bo temu tako, ne bodite presenečeni," je še povedal Klopp, ki je z Liverpoolom v minuli sezoni osvojil prvo trofejo, Ligo prvakov, z osvajanjem lovorik pa je nadaljeval na nedavni tekmi za evropski superpokal. Rdeči so po izvajanju enajstmetrovk v Istanbulu premagali premierligaškega rivala Chelsea.

Klopp se je na velikem zaslonu na podelitvi "javil" iz domačega Liverpoola in napovedal tudi novo sezono 1. Bundeslige, v kateri si najbolj želi uspeha svojega nekdanjega kluba iz porurskih revirjev.

Coutinha ni želel izgubiti, a ponudbe ni mogel zavrniti

"Upam, da bo sezona izenačena in da bo prvak Dortmund. Sicer bo vse skupaj že dolgočasno. Bayern je zelo močen, toda Dortmund dobro gradi,"je prepričan Klopp. Prav Bayernu je nazadnje uspel odmeven "ulov", iz Barcelone so Bavarci pripeljali Kloppovega nekdanjega varovanca Philippa Coutinha, o katerem strateg iz okolice Stuttgarta pravi, da ga "nikoli" ne bi prodal, če ne bi lani dobil ponudbe, ki je ni mogel zavrniti.

"Ko sem ga vodil pri Liverpoolu, ga ne bi nikoli prodal, če se mi ne bi zdelo, da je to nujno. Ponudbe ni bilo moč zavrniti in, čeprav se zdi čudno, ga nismo mogli zadržati,"je o 145 milijonov evrov vrednem prestopu povedal Klopp.

