Klopp priznal: Liverpool ne bo trgoval, novi 'okrepitvi' sta Oxlade in Brewster

Nogometaši Liverpoola so priprave na novo sezono začeli v stilu – s 6:0 so napolnili mrežo Tranmera, novopečenega angleškega tretjeligaša, prav mladi Brewster pa je nase opozoril v prvem polčasu, v katerem je zabil dva od treh Liverpoolovih zadetkov. Po tekmi je Klopp britanskim medijem razlagal, da to ne bo največje prestopno okno v zgodovini kluba. Do sedaj so zmagovalci Lige prvakov in angleški podprvaki podpisali le mladega in talentiranega Nizozemca Seppa Van Den Berga, ki pa šteje vsega 17 let.