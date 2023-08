Klopp: Salah ostaja v Liverpoolu

Jürgen Klopp in Mohamed Salah

Če so se še včeraj navijači Liverpoola pripravljali na najhujšo nočno moro, jih je danes trener Jürgen Klopp uspel pomiriti. Na novinarski konferenci pred nedeljskim obračunom proti Newcastlu je 56-letnik med drugim spregovoril o prihodnosti egipčanskega napadalca Mohameda Salaha, ki bo, kot vse kaže, kariero nadaljeval na Anfieldu.

"Salah je nogometaš Liverpoola. Že nekaj let je ključni člen ekipe in tako bo tudi v prihodnosti. Moja življenjska filozofija je takšna, da o problemu začnem razmišljati, ko do njega pride. Za zdaj problema ni, saj je Salah stoodstotno predan Liverpoolu," je o prihodnosti 31-letnika povedal Klopp.