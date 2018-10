Klopp še bolj 'penast': po Salahu med poškodovanimi tudi Mane, Van Dijk in Keita

Kot da bi Jürgen Kloppnekako čutil, da bo tokratni reprezentančni premor še posebej "boleč": nemški strateg Liverpoola, ki je Ligo narodov pred začetkom tretjega in četrtega kroga tekmovanja označil za "najbolj nesmiselno tekmovanje v svetu nogometa", je lahko pred nadaljevanjem klubske sezone še bolj nezadovoljen. Sploh po tem, ko je postalo jasno, da se s takšnimi in drugačnimi poškodbami na Anfield vračajo Mohamed Salah, Sadio ManeinVirgil van Dijk.

Reprezentančnega premora seveda še ni konec, sta pa Senegalec Mane in Nizozemec Van Dijk najnovejši imeni na vedno daljšem seznamu poškodovanih. Afričan se na Anfield vrača celo z zlomom, viri so za ESPN FCpotrdili, da zaenkrat še ni jasno, če bodo poškodbe omenjene trojice vplivale na njihov nastop na sobotni tekmi s Huddersfield Townom.

'Manejeva diagnoza ni preveč dobra'

Senegalski krilni napadalec Mane si je zlomil dlančnico v levi roki ob sobotni zmagi nad Sudanom (3:0) v kvalifikacijah za Afriški pokal narodov, zato torkove druge tekme ne bo odigral. To je potrdil tudi reprezentančni zdravnik Abdourahmane Fedior.

MANE

"Vsi igralci so v dobrem stanju, razen Sadia Maneja, ki si je poškodoval levo roko. Danes smo opravili s slikanjem, da bi videli, v kakšnem stanju je. Žal diagnoza ni preveč dobra. Prišlo je do zloma prve dlančnice leve roke, to pa zaradi tega, ker je na zadnji tekmi prišlo do stiskanja,"je sporočil Fedior.

Težave z rebri niso novost za Van Dijka

Podrobnejši pregledi Maneja čakajo ob povratku v Liverpoolov klubski center v Melwoodu in medtem, ko se je Salah že vrnil na Otok, so nove slabe novice za Kloppa prišle z Nizozemske, ki je minuli teden proslavljala veliko zmago nad Nemčijo (3:0), a je zanjo "plačala" s poškodbo najboljšega branilca Van Dijka.

DIJK

Selektor oranja Ronald Koeman je priznal, da Van Dijk že več tednov igra s počenima rebroma, zato ne bo nastopil na torkovi prijateljski tekmi, derbiju s sosedo Belgijo. Po uspešnem dogovoru med Liverpoolom in Nizozemsko nogometno zvezo (KNVB) je Van Dijk prav tako že na poti na sever.

Počival le enkrat‒ ob enem od dveh porazov v sezoni

"Virgil je zadnjih nekaj tednov igral s počenima rebroma. Želel je igrati proti Nemčiji, zato moramo zdaj (Liverpoolu, op. a.) nekaj dati v zameno," je povedal Koeman. O poškodbi Van Dijka se je sicer govorilo že po septembrski tekmi v Southamptonu (3:0), ki jo je nekdanji član Willema II, Groningena in Celtica proti nekdanjim delodajalcem predčasno zapustil.

Klopp je takrat dejal, da si je Van Dijk obnovil poškodbo, ki ga je pestila že pred tekmo prvega kroga Lige prvakov s Paris Saint-Germainom (3:2). Nizozemec je izpustil le eno tekmo v novi sezoni, obračun tretjega kroga ligaškega pokala s Chelseajem, ki so ga rdeči izgubili in se poslovili od tekmovanja.

'Moramo dati nekaj v zameno'

"Vrača se v Liverpool in pripravljen je, da zaigra že v tem tednu. Počival bo. Govoril je s trenerjem," je navijače Liverpoola še pomiril nizozemski selektor Koeman. "Zdravniška služba nizozemske reprezentance je govorila z zdravniško službo Liverpoola in sprejeli smo odločitev, da bo igral le na tekmi z Nemčijo in se nato vrnil v Liverpool."