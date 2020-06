Klopp se sprašuje: Le kako je mogoče, da smo 20 točk pred Cityjem?

"Če ste si ogledali ponedeljkovo tekmo Manchester Cityja (zmaga s 5:0 proti Burnleyju, op. p.), je edino vprašanje, kako je mogoče, da je kdor koli 20 točk pred njimi," je pred Liverpoolovo tekmo 31. kroga Premier League s Crystal Palacom razlagal karizmatični nemški trener Jürgen Klopp . Ta je v pretekli sezoni redse popeljal do naslova v Ligi prvakov, zdaj pa vse kaže na to, da jih bo popeljal še do tako zelo težko pričakovanega naslova angleških prvakov, na katerega v Liverpoolu čakajo že 30 let. 19. naslov angleške lige se jim nasmiha v stilu, saj ga bodo osvojili precej predčasno in najverjetneje na koncu z veliko razliko do drugouvrščenega moštva.

"Doslednost fantov, raven, na kateri smo igrali, ne le v tej sezoni, pač pa tudi v prejšnji, je neverjetna," je nadaljeval Klopp. "Vse to nam je dalo možnost, da pridemo do takšnega števila točk (po 30 krogih jih imajo redsi 83, op. p.). Bilo je toliko težkih tekem, toliko težkih trenutkov in fantje so našli rešitve v pravih trenutkih. Verjeli so vase do zaključnega sodniškega žvižga," je še pristavil 53-letnik. Liverpool ima sicer priložnost, da do konca sezone zruši rekord Manchester Cityja iz sezone 2017/18, ko so sinjemodri osvojili sto točk. Redsi imajo trenutno 83 točk, do konca pa je še osem krogov.