Klopp smrt nekdanjega varovanca pospremil s čustvenim zapisom

"To so zame mučni trenutki. Mora obstajati nek večji namen! Ampak ne vidim ga!" je na svojem Instagram profilu Jurgen Klopp zapisal ob izgubi svojega nekdanjega varovanca.

"Ko sem slišal za smrt Dioga Jote in njegovega brata Andreja, se mi je zlomilo srce. Diogo ni bil le fantastičen igralec, ampak tudi odličen prijatelj, ljubeč in skrben mož in oče! Zelo te bomo pogrešali!" je bil čustven 58-letni nemški strateg.

Spomnil se je tudi Portugalčeve družine, zlasti žene Rute Cardoso, njegove dolgoletne partnerke, s katero sta se poročila 22. junija, le 11 dni pred tragično smrtjo 28-letnega zvezdnika. "Vse moje molitve, misli in moč pošiljam Rute, otrokom, družini, prijateljem in vsem, ki so ga imeli radi."

"Počivaj v miru. Z ljubeznijo, J," je še zapisal nekdanji trener Liverpoola.

Jota se je Liverpoolu pridružil septembra 2020, pod vodstvom Kloppa pa je igral do junija 2024, ko se je Nemec odločil zapustiti klop Redsov.