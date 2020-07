Klopp: Tekem Premier League ne podarjamo kot božična darila

Sedem tekem pred koncem sezone v Premier League je Liverpool že potrdil svoj prvi državni naslov po kar 30 letih, toda boleč poraz v Manchestru z branilcem naslova Cityjem (0:4) je močno vznejevoljil sicer pregovorno nasmejanega nemškega trenerja na rdeči klopi. Jürgen Klopp je bil v pogovoru z mediji po tekmi na stadionu Etihad precej "nataknjen", pred nedeljskim spopadom z Aston Villo, ki se še krčevito bori za obstanek, pa je priznal, da se je hitro pomiril, a da kljub že odločenemu boju za naslov ne namerava občutneje rotirati začetne postave.

Iz vrst medijev in navijačev Kloppu svetujejo, da od prve minute preizkusi papirnate rezerviste Neca Williamsa, Harveyja Elliottain Curtisa Jonesa, a zdi se, da nemški strateg ne bo popustil.

'Želimo zmagovati, zato potrebujemo najboljše'

"Ne verjamem, da bosta takšno vprašanje dobila (trener Chelseaja, op. a.) Frank Lampard ali (trener Manchester Uniteda, op. a.) Ole Gunnar Solskjaer .... Zdaj smo prvaki in moramo v igro poslati mlade fante, dajte jim priložnost, poglejte jih ... Nato bomo morda te tekme izgubili in bodo vsi začeli kritizirati, češ da smo izgubili osredotočenost. Želimo zmagovati nogometne tekme in da to lahko storimo, na zelenici potrebujemo najboljše igralce,"je dejal Klopp.

"Blizu so (mladi igralci, op. a.), res so dobri in stoodstotno so prihodnost, a zdaj ne bodo igrali zgolj zato, ker bi jih sam želel videti na tekmi Premier League. Tekem Premier League ne podarjamo kot božična darila. Tega ne moremo početi. Res smo z glavo pri tem tekmovanju in ne gre le za druge ekipe, tudi sami si tega želimo in želimo si zmagati. Saj ne podarjamo nastopov v Premier League kot bonbončke. Moramo zagotoviti, da imamo najboljšo možno začetno postavo na igrišču, ostali fantje, ki se najbolje skladajo s postavitvijo, pa bodo prišli v igro in nato se bomo odločili glede naslednje tekme. Mladi fantje so res blizu, a tekem Premier League ne podarjamo za zabavo."

Poziv navijačem: Ne postanite lahkomiselni

Klopp je nato tudi priznal, da "ni bil dobro razpoložen" po četrtkovi večerni tekmi v bližnjem Manchestru. Slabo razpoložen naj bi se zbudil tudi v petek zjutraj, ko pa je prispel v Liverpoolov klubski center v Melwood pa se mu je na obraz med začetkom priprav na obračun z Villo že razvedril. Rdeči lahko proti Birminghamčanom še podaljšajo neverjeten niz ligaških zmag na Anfieldu, kjer so dobili čisto vse tekme v tej sezoni. Petkovo novinarsko konferenco so v klubu sicer tudi izkoristili za nov poziv navijačem, da s proslavljanjem težko pričakovanega naslova zaradi veljavnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa še počakajo.

"Zdaj ni trenutek, da bi kdorkoli izmed nas postal lahkomiseln,"je dejal Matthew Ashton, direktor zavoda za javno zdravje mesta Liverpool. "Želim se zahvaliti veliki večini navijačev in prebivalcev tega velikega mesta, ki so poslušali sporočila, povezana z javnim zdravjem, zdaj pa bi rad vse opomnil, da ta sporočila še vedno veljajo. Izogibajte se množicam, imajo potencial, da se virus širi veliko lažje in če se ne počutite dobro, potem ostanite doma in se testirajte. To nedeljo in do konca sezone vse naprošam, da ostanejo doma in gledajo tekmo z ljubljenimi osebami. Ko bo vsega tega konec, imamo lahko veliko zabavo, a zdaj ni ta trenutek. Bodite prijazni, bodite varni, bodite odgovorni."

Klopp je dodal: "Še vedno moramo pokazati odgovornost in če bomo morali storiti nekaj dobrega za naše ljubljene osebe, bomo to storili, stoodstotno. To je največji izziv za vse nas v naših življenjih."