Klubi Premier League od novega leta dalje ne bodo smeli kupovati igralcev iz držav Evropske unije (EU), brez da bi slednji prej pridobili delovno dovoljenje, medtem ko nogometašev, mlajših od 18 let, v skladu z novimi "post-brexitovskimi" omejitvami ne bodo mogli pripeljati v nobenem primeru.

"Še vedno čakam, da mi kdo pove, katera je prva prednost brexita," je v izjavah, ki jih je v petek objavil dnevnikThe Guardian, bentil trener aktualnih državnih nogometnih prvakov iz Liverpoola, Jürgen Klopp. "Kaj se po brexitu res izboljša? Jasno je, da to ni stvar, o kateri bi lahko sodil, a kot oseba, ki jo stvari zanimajo, zgolj čakam na res prvi pozitivni učinek brexita."

'Klubi so se precej trdo borili'

Dodal je, da so vodilni v nogometu storili vse in še več, da bi se vplivi brexita občutili v čim manjšem obsegu. Klopp trdi, da bi bilo vse skupaj še veliko huje, če se ne bi postavili po robu.

"Michael Edwards (športni direktor Liverpoola, op. a.) sodeluje v teh številnih pogovorih in klubi so se precej trdo borili za rešitev, nekakšno dobro rešitev ali čim boljšo rešitev," je dejal Klopp."Brez teh pogovorov bi bilo še huje."

V petek so sodelujoči na pogajanjih med Veliko Britanijo in EU začasno ustavili pogovore, da bi pozvali voditelje k zbliževanju stališč, kar bi vendarle omogočilo končni dogovor o medsebojnih odnosih v "post-brexitovski" Evropi, do katere nas ločijo še manj kot štirje tedni.