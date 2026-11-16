Klopp udaril po Infantinu: Nisem si mislil, da je lahko še slabše

"Nogomet spremljam že vrsto let. Obstaja veliko ljudi, ki se na to področje spozna precej bolje od mene, vendar menim, da se večina strinja, da bi bile spremembe smiselne," je Jürgen Klopp povedal v Berlinu, kjer se nemška reprezentanca pripravlja na tekmo Lige narodov proti Nizozemski. "Po Seppu Blatterju si nisem mislil, da je lahko še slabše, vendar je nekomu to uspelo," je dejal in s tem kritiziral vodenje Giannija Infantina .

Blatter je bil predsednik Fife med letoma 1998 in 2015, ko je odstopil sredi korupcijske afere. Čeprav je bil v sodnih postopkih na prvi stopnji in ob pritožbi oproščen, mu je etična komisija Fife izrekla prepoved delovanja v nogometu. Infantino je Blatterja na predsedniškem položaju nasledil leta 2016. Zadnja leta se je soočal s številnimi kritikami zaradi svojih odločitev in predlogov, med drugim zaradi načrtov za vključevanje zasebnih vlagateljev v komercialne dejavnosti Fife ter podelitve prve nagrade Fife za mir ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, s katerim sta zelo dobra prijatelja.

Klopp meni, da bi morala biti pri izbiri prihodnjega predsednika v ospredju predvsem skrb za nogomet in njegov razvoj. "Obstajajo ljudje, ki jih ne vodijo finančni interesi in jim je mar za prihodnost nogometa. Če bi predsednik postal nekdo takšen, bi bila to po mojem mnenju pomembna izboljšava. Zagotovo obstajajo ljudje, ki jim je prihodnost nogometa globoko pri srcu, ne da bi pri tem imeli lastne interese," je še poudaril Nemec.