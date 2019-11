Klopp na konferenci trenerjev Uefo pozval k spremembi VAR-a

Na konferenci v Nyonu je bil tudi njegov rival Pep Guardiola, ki je imel veliko za povedati čez delo sodnikov in VAR po zadnjem ligaškem derbiju v Premier League, ki ga je s 3:1 dobil Liverpool. Klopp, ki mu je na derbiju šel VAR na roko, bi lahko bil 'modro' tiho, toda v ponedeljek se je zavzel za določene spremembe v sistemu video analize dela sodnikov. "VAR se lahko izboljša, lahko se,"je bil jasen Klopp. "Še vedno je prostor za napake. In to so napake, ki jih počnejo živa bitja, in nihče od nas ni popoln. Nihče ne išče popolnosti, želimo si le pravih odločitev," je še izpostavil Klopp. "Jasno je, da se je začelo obdobje, ko se bo VAR moral začeti izboljševati," je zaključil Nemec. VAR polemika se je na Otoku znova sprožila po derbiju med Liverpoolom in Manchester Cityjem (3:1), ko so sinjemodri kar dvakrat protestirali zaradi igre z roko, a obakrat ostali praznih rok. Zaskrbljeni pa so tudi sodniki, saj je naenkrat njihovo delo postalo ovrednoteno v očeh ljubiteljev nogometa pa tudi strokovne javnosti. Strah pred napakami naj bi bil na Otoku med sodniku kar velik, je britanskim novinarjem zaupal eden od članov sodniške organizacije. O nedelovanju VAR-a, bi znali povedati veliko tudi na Apeninskem polotoku, kjer smo v tej sezoni Serie A videli neverjetno veliko število kontroverznih odločitev sodnikov, ki so (hote ali nehote) videli določeno situacijo povsem nerazumljivo in v neskladju z nogometnimi pravili.

Vročo in polemično debato glede VAR-a je skušal vsaj malce ohladiti Uefini namestnik generalnega sekretarja Uefe Giorgio Marchetti. "Sedaj imamo VAR, koristno je, da predstavniki trenerjev in sodnikov lahko razpravljajo skupaj," je začel Italijan. "Ne pozabimo, da je sistem VAR še zelo mlad in da je to revolucija v svetu nogometa. Kar potrebujemo, je enotnost," je dodal Marchetti. "So določene točke, ki jih je treba še fino uglasiti, toda treba je pogledati tudi na pozitivne stvari, ki jih VAR prinaša," je sklenil Italijan.

Poleg Kloppa so se konference med drugimi udeležili tudi Arsenalov trener Unai Emery, Juventosov Maurizio Sarri, Realov Zinedine Zidane, Ajaxov Erik Ten Hagin PSG-jev Thomas Tuchel.