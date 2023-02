Klopp v bran Viniciusu: Nič na svetu ne more upravičiti rasizma

Obračun Real Madrida in Liverpoola je vedno poslastica in po lanskem finalu Lige prvakov je znova prišel čas za nogometne sladokusce. Spektakel na Anfieldu si boste od 20.30 naprej lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Pred obračunom sta spregovorila glavna trenerja obeh moštev, ki sta se dotaknila zelo pereče teme.

V minulih tednih in mesecih je temnopolti igralec Real Madrida Vinicius ml. na tekmah v domačem državnem prvenstvu vse pogosteje tarča ne zgolj zbadljivk s strani "navijačev" nasprotnih moštev, ampak očitnih rasističnih vzklikov. Lokalne oblasti v Španiji krivcev prepogosto zakonsko ne preganjajo, klubi na stadionih, na katerih se omenjeni neljubi dogodki vse bolj redno dogajajo, pa krivcev ne morejo ali ne želijo kaznovati. Posledično se določeni ljudje v tej državi počutijo opogumljene in razloge za nespodoben odnos do Brazilca iščejo v njegovih dejanjih.

icon-expand Trener Liverpoola Jürgen Klopp in nogometaš Real Madrida Vinicius ml. FOTO: AP

Na novinarski konferenci Jürgena Kloppa pred tekmo mu je eden od zbranih novinarjev postavil v najboljšem primeru zanimivo, v resnici pa zelo nepremišljeno vprašanje: "Nekateri ljudje govorijo, da je razlog za to, kar se dogaja (rasistično zmerjanje Viniciusa ml.), dejstvo, da so nekateri deli njegove igre 'provokativni'. To povzroči odziv navijačev. Proti Viniciusu in Real Madridu ste igrali trikrat. Zanima me, ali ste kdaj opazili provokativno obnašanje z njegove strani."

Klopp je bil ves čas, ko je novinar postavljal vprašanje, vidno zmeden. "Da on na igrišču počne nekaj, kar bi lahko povzročilo kaj? Rasizem?" Je nemški trener vprašal novinarja. "Da. Večino časa, da," mu je odgovoril vztrajni sogovorec. Sledil je odločen in premišljen odgovor trenerja Liverpoola: "Nič na svetu ne more upravičiti rasizma. Ne glede na to, kaj počne na igrišču. Si predstavljate, da bi na to vprašanje odgovoril pritrdilno? To bi bilo popolnoma noro." Klopp je potem pozornost preusmeril na kakovost igralca, ki je lanski finale Lige prvakov odločil z edinim zadetkom na tekmi. "Po mojem mnenju je eden najboljših igralcev na svetu. Ne smeš mu omogočiti, da proti nasprotniku igra ena na ena ali da je sam. Tiste noči je bil kljub mladosti miren, na koncu pa je tekmo odločil. Prepričan sem, da je posledično legenda Real Madrida in upam, da ga ne motijo idioti, ki tako govorijo o njem," je zaključil Klopp.

Tudi Viniciusov trener Carlo Ancelotti je spregovoril o zlorabi, s katero se njegov varovanec redno sooča. "Rasizem je zelo resna tema. Noben zakon ne more spremeniti načina razmišljanja določene osebe. To lahko dosežeta kultura in zdrav razum. Ne krivim Španije, ker se to dogaja v vseh državah," je razloge za odnos glasne manjšine obiskovalcev španskih stadionov do Viniciusa poskušal opisati Ancelotti.