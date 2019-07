Klopp, van Dijk in Morganova favoriti za nagrade po izboru Fife

V boju za najboljšega trenerja so iz "klubskega paketa" poleg Jürgena Kloppa tudi Argentinec Mauricio Pochettino (Tottenham), Španec Pep Guardiola (Manchester City), Nizozemec Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) in Marcelo Gallardo (River Plate), iz "reprezentančnega paketa" pa Francoz Didier Dechamps, Portugalec Fernando Santos, Brazilec Tite, Argentinec na klopi Peruja Ricardo Gareca in Alžirec Djamel Belmadi.

Znani so tudi kandidati za najboljšega trenerja oziroma trenerke v ženski konkurenci. Največ možnosti za zmago ima Američanka Jill Ellis, pod njenim vodstvom so ameriške nogometašice slavile na letošnjem svetovnem prvenstvu v Franciji.

Fifa bo najboljše razglasila na gala dogodku, ki bo 23. septembra v Milanu.

Lani sta smetano pobrala Francoza: v moški konkurenci je slavil Dechamps, v ženski pa trener Lyona Reynald Pedros.