Klopp: Vem, kako težko se bo uvrstiti v četrtfinale

Tudi karizmatični strateg redsov Jürgen Klopp pravi, da je milanski Inter v tem trenutku kakovostnejša zasedba od Salzburga, zato bi bila uvrstitev njegovega moštva v četrtfinale toliko večji uspeh.

"Da ne bo pomote, ekipo Salzburga zelo spoštujem, toda če vzamemo v zakup tradicijo omenjenih moštev in dejstvo, da Inter premore neprimerljivo več evropskih izkušenj kot Salzburg, je kot na dlani, da je bil ponovljen žreb za nas bistveno težji," je ples kroglic v Nyonu pokomentiral Klopp, ki je zelo zadovoljen z igrami Liverpoola v skupinskem delu tekmovanja. "Odkar so se nam po lanski in zelo turbulentni sezoni vrnili poškodovani nosilci igre, je tudi naša podoba na zelenici povsem drugačna. Boljša, bi rekel. Najpomembnejše je, da so naše igre konstantno na visoki kakovostni ravni, a imamo še vedno kar precej rezerv. Upam, da jih bomo uspeli aktivirati v pravem trenutku, torej do obdobja, ko se bo odločalo o velikih stvareh," nemški strokovnjak že razmišlja o boju za vse razpoložljive lovorike v sezoni.