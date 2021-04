Klopp verjame v čudež: Boriti se moramo za vsak prazen sedež Anfielda

Karizmatični nemški strokovnjak, ki že šest let uspešno vodi moštvo iz mesta Beatlov, bo imel s svojimi varovanci možnost, da ob ponovitvi katere od sanjskih predstav iz predhodnih sezon iz nadaljnjega tekmovanja izloči slovitega tekmeca, s katerim imata še nekaj neporavnanih računov. "Ne obremenjujemo se s preteklostjo, saj nas zanima izključno sedanjost. To, kar smo prikazali pred tednom dni v španski prestolnici, ni bilo dostojno ugledu našega kluba. Verjamem, da bodo fantje na zelenico Anfielda stopili odločni in željni novega velikega skalpa. Zavedamo se, kdo je na drugi strani; moštvo z zmagovalno miselnostjo in izdelanim taktičnim načrtom, kako priti do želenega rezultata. Imamo pa seveda tudi mi svoje načrte in želje, ki so ob ponovitvi nekaterih neverjetnih predstav iz preteklih sezon vsekakor uresničljive," je optimističen nekdanji strateg Mainza in dortmundske Borussie.