Klopp vesel povratka, obenem pa svari: Nismo še prvaki

S 25 točkami prednosti na vrhu lestvice Premier League lahko ekipa Liverpoola s svojimi navijači mirno pričakuje nadaljevanje državnega tekmovanja. V zadnjih mesecih so se sicer pojavljala celo namigovanja, da bi lahko sezono razveljavili in tako bi rdeči ostali brez težko pričakovanega državnega naslova, prvega po 30 letih, a se to več kot očitno ne bo zgodilo, saj naj bi se prvenstvo po prekinitvi 13. marca nadaljevalo sredi junija.

"Neverjetno je, kako zelo sem to pogrešal. Vem, da ni najpomembnejša stvar v življenju, a to je moja strast,"je za BBCdejal Klopp. "Upam, da se ljudje tega veselijo, mi namreč se,"je nadaljeval nekdanji trener Mainza 05 in Borussie Dortmund, ki je zadnjo tekmo vodil v Ligi prvakov. Liverpoolčani, sicer branilci naslova, so na Anfieldu po podaljšku (2:3) izpadli proti Atleticu slovenskega vratarja Jana Oblaka, veliko lepši pa je pogled na lestvico domačega prvenstva.

'Nismo še prvaki'

Liverpool lahko naslov osvoji že na prvi tekmi po ponovnem zagonu tekmovanja, seveda v primeru, da bi branilec naslova Manchester City izgubil proti Arsenalu. Klopp je še povedal, da njegove fante čaka "še veliko dela" in da si želi "zmagati na čim več tekmah".

"Lepo je razmišljati o tem, a nismo še prvaki, in to vemo. Vemo, da smo blizu, a blizu še ne pomeni, da si tam. Še 27 točk imamo na voljo in dali bomo vse od sebe, da osvojimo vse. Nismo še prvaki. Moramo še odigrati nogometne tekme in moramo jih dobiti. Ne želimo prenehati zmagovati po dveh tekmah ali kolikor že. Ne vidim rezultatov v zvezdah, moramo delati res trdo,"dodaja Klopp, ki je v neverjetni sezoni Premier League z varovanci nizal zmage in bil na poti proti izenačitvi podviga londonskega Arsenala, ki je kot edini sklenil premierligaško sezono brez poraza, a je nato v zaključku februarja Liverpoolčane ravno v južnem Londonu, kjer je nekoč domoval tudi Arsenal, presenetil Watford (3:0).

Pred ponedeljkovim treningom na stadionu Anfield je v podporo protestom oziroma gibanju Black Lives Matter (Življenja temnopoltih so pomembna, op. a.) pokleknila celotna ekipa Liverpoola: