Klopp: Virgila smo izgubili za lep čas. Pickford? Ni si smel privoščiti takšnega posredovanja

"Virgil ni v redu. Težko govorim o njegovi odsotnosti, a bo vsekakor daljša. Za letošnje koledarsko leto pa je izgubljen," je otoškim medijem hitel razlagati strateg aktualnih prvakov in poudaril še nekaj: "Dobro ga poznam. Nikoli ne toži. Tudi če ga kaj boli, stisne zobe. Večkrat je igral poškodovan ali ne dovolj pripravljen. Tokrat pa je bilo vidno, da je v hudih bolečinah. V mislih smo z njim," je po hudi poškodbi prvega moža ekipe dejal Klopp. Odsotnost van Dijka se je branilcem naslova v zračnih dvobojih močno poznala, Pickford pa je imel na tekmi še enkrat veliko sreče. Potem ko je Richarlisonv 90. minuti dobil rdeč karton, so gosti napadli z vsemi močmi, Jordan Henderson je po slabem vratarjevem posredovanju v sodniškem podaljšku tudi dosegel še en gol, a ga je sodnik po ogledu VAR-a razveljavil. Za nekaj milimetrov je bil v nedovoljenem položaju podajalec Sadio Mane. "V tisti situaciji, ko je prišlo do poškodbe, smo imeli res veliko smole, da ne rečem kaj drugega. Bil je to čisti penal, toda pomočnik je dvignil zastavico. Mislil sem, da se bo vključil VAR in potrdil, da gre za prekršek za najstrožjo kazen, a se to ni zgodilo. Ne bom rekel, da je Pickford želel poškodovati Virgila, toda ni bilo to posredovanje, ki si bi ga vratar smel privoščiti.