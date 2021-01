Klopp z bolečo zaušnico Mourinhu, Liverpool prekinil črni niz

Tekmo so bolje pričeli gostitelji, ki so mrežo gostov zatresli že v 3. minuti, a je bil zadetek Heunga-Mina Sonarazveljavljal zaradi predhodnega prepovedanega položaja v akciji Tottenhama. Sledila je priložnost Sadia Maneja, ki je bil blizu zadetka v 24. minuti tekme, a se je z obrambo izkazal Hugo Lloris. Nogometaši Liverpoola so do vodstva le uspeli priti še pred iztekom prvega polčasa, globoko v sodnikovem dodatku je pičil Roberto Firmino. S krasno asistenco se je tokrat izkazal Mane, ki je podal na noge Firminu, temu z neposredne bližine ni bilo težko zadeti.

Na krilih vodilnega zadeta so redsi zajadrali v drugi polčas in že v 47. minuti povišali vodstvo na 2:0. Trent Alexander-Arnold (z oceno 8,8 tudi najbolje ocenjeni nogometaš tekme) je bil na pravem mestu ob pravem času ter pospravil odbito Llorisovo žogo v levi kot Tottenhamovih vrat. A veselje redsev ni trajalo dolgo, saj je streznitev prišla že čez dve minuti, ko je gostujočega vratarja Alissona Beckerja z razdalje s pravcatim projektilom matiral Pierre-Emile Hojbjerg, ki se je po lanski sezoni v London preselil iz Southamptona. V 57. minuti se je mreža spet tresla, tokrat Tottenhamova. Mohamed Salah je z roba kazenskega prostora z močnim in natančnim strelom z levico ugnal Llorisa, a je znova – tako kot pri zadetku Sona –posredoval VAR. Sodnik je zadetek razveljavil zaradi prehodne igre z roko. Liverpool je nato le uspel povišati vodstvo, ko je v 65. minuti svoje strelske naprave le umeril Sadio Mane. Po zapravljenih priložnostih v prvem polčasu je tokrat s perfektnim strelom premagal Llorisa za udobno vodstvo Liverpoola s 3:1. Mane je z golom najboljših Liverpoolovih strelcev prehitel Luisa Suareza. Do konca tekme sta mreži na obeh straneh mirovali, ostalo je pri zmagi Liverpoola s 3:1. To je bil prvi komplet treh točk za redse v Premier League po zmagi pri Crystal Palacu (prav tako v Londonu) 19. decembra lani. Liverpool je na današnji tekmi prekinil tudi 492 minut dolg strelski post.