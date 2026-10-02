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Nogomet

Klopp z Nemci do prve zmage, Portugalci učinkoviti brez Ronalda

Ljubljana, 02. 10. 2026 07.29 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
STA
Jürgen Klopp

V 3. krogu lige narodov je v skupini A do prve zmage prišla Nemčija, ki je z 2:0 ugnala Srbijo, Grki in Nizozemci so se v isti skupini razšli z 2:2. Portugalska je tudi brez Cristiana Ronalda slavila s 4:2 na Danskem, Wales pa je v isti skupini z 2:1 ugnal Norveško.

Nemški mediji že govorijo o veselju reprezentantov do nogometne igre, potem ko je novi selektor Jürgen Klopp v Münchnu ekipo proti Srbiji končno pripeljal do prve zmage.

Začelo se je z jubilejem, saj je Mika Baur postal 1000. igralec, ki je oblekel reprezentančni dres elfa. Za nov prvenec je v 39. minuti s prvim reprezentančnim golom poskrbel Tom Bischof (39.), končni izid je postavil Florian Wirtz (61.).

Florian Wirtz
Florian Wirtz
FOTO: Profimedia

Nemci so prvo priložnost zamudili v 8. minuti, ko je le malo zgrešil Aleksandar Pavlović, v 32. minuti je imel priložnost na drugi strani tudi Kosta Nedeljković, sicer pa so bili nevarnejši domači. Wirtz je v prvem delu zadel tudi vratnico. Slika se v drugem delu ni spremenila in skoraj 70.000 navijačev je slavilo prvo zmago v eri Kloppa.

Zdaj Nemci čakajo revanšo z vodilnimi Grki. Ti so se v Solunu razšli z Nizozemci z 2:2. Ekipa s Peloponeza po zmagah nad Nemci (1:0) in Srbi še naprej zaseda vrh razpredelnice.

Za Grke je v 23. minuti zadel Fotis Ioannidis, v sodnikovem dodatku prvega dela pa je vodstvo povišal Georgios Masouras, ki je kaznoval napačno podajo Rubena van Bommla.

A Nizozemci so vztrajali. Po kotu je v 59. minuti znižal kapetan Virgil van Dijk, rezervist Tijjani Reijnders pa je v 89. minuti z golom za 2:2 domačim navijačem vzel voljo za Sirtaki.

Gostovanje Portugalske v Koebenhavnu je zaznamoval spor v reprezentanci in odhod največjega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki je odigral 234 tekem za izbrano vrsto, z Danske dan pred tekmo. Očitno gre za dokončno slovo, saj je dres s številko sedem oblekel Rafael Leao.

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In kljub nesoglasjem so bili igralci z Iberskega polotoka za še tretjo zmago izjemno učinkoviti. Joao Cancelo (13.) in Goncalo Ramos (25.) sta zadela v prvem polčasu, že pred prvim golom pa je Ramos zadel tudi vratnico.

Brentfordov branilec Mikkel Damsgaard (23.) je poskrbel, da so Danci izenačili na 1:1 in s podajo Rasmusu Höjlundu (53.) tudi na 2:2. V napeti tekmi pa so bili spretnejši Portugalci. Nogometaš Paris Saint-Germaina Vitinha (67.) je z glavo zadel po lepi podaji kapetana Bruna Fernandesa, Joao Felix (87.) pa je 20 minut kasneje odločil tekmo.

Norveška je na gostovanju v Cardiffu povedla v 10. minuti, ko je zadel Oscar Bobb. Še pred menjavo strani je izenačil Daniel James (38.). Ko pa je moral že v 46. minuti po prekršku z igrišča Torbjörn Heggem, je s prostega strela takoj za tem za zmago Walesa zadel Neco Williams.

V skupini B3 je sta se Irska in Avstrija razšli z 2:2, s čimer vodilni Avstrijci ostajajo nepremagani. Irci in Kosovo imajo po štiri točke, potem ko so se slednji na tekmi z Izraelom razšli brez golov.

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02. 10. 2026 08.57
Spor v portugalski reprezentanci je samo v glavi Kristince in njegove blebetave sestre, ki se ne moreta sprijazniti, da bi se že nekaj let nazaj moral upokojiti, selektor in ostali se s tem očitno ne obremenjujejo kaj preveč. Lepa in učinkovita kolektivna igra, predvsem pa štirje goli različnih igralcev pove vse.
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0 0
REAList7
02. 10. 2026 08.39
Rasmus Hojlund je včeraj Portugalcem pokazal kako in kaj. SIUUU! 💪 Tudi na koncu tekme Jorgeju Jesusu.
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-2
0 2
26250440
02. 10. 2026 08.44
Ti si sigurno doma pred televizorjem 4x skočil in pokazal Portugalcem svoj SIUUU...to ne moreš verjet,kakšen bolnik...daj sprijazni se patetik ,da je človek za v penzijo...
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+1
1 0
royayers
02. 10. 2026 08.21
Poletna igra Portugalcev. Lepo jih je gledati, zdaj ko koncno igrajo 11:11.
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