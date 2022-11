Klopp: Za povratek na vrh potrebujemo doslednost in stabilnost

Torkov večer je bil pomemben za praktično vsa moštva v predtekmovalni skupini A. Liverpoolčani so na domačem Anfieldu lovili visoko zmago proti v dozdajšnjem delu sezone izjemnemu Napoliju, ki je na prvi medsebojni tekmi v Neaplju slavil kar s 4:1. Ajax in Glasgow Rangers pa sta do zadnjega vodila bitko za tretje mesto in evropsko prezimitev skozi izločilne boje v evropski ligi.

Rdeči iz mesta Beatlov so po boljši igri sicer slavili z 2:0, a je bilo to premalo za osvojitev vrha v omenjeni skupini, je bil pa strateg Jürgen Klopp zadovoljen s pristopom in vnemo svojih varovancev. "Pred tekmo smo se dogovorili, da potrebujemo vrhunsko predstavo, če želimo slaviti proti izjemnemu tekmecu. Kajti Napoli je v tem trenutku prava sila in vedeli smo, da bomo v določenih trenutkih trpeli pred svojimi vrati. Vesel sem pravega odziva igralcev, ki so znova potrdili svojo kakovost. Ne glede na končni epilog v naši skupini z zvrhano mero optimizma pričakujemo nadaljnje boje v Ligi prvakov," je po peti zmagi v najprestižnejšem klubskem tekmovanju v letošnji sezoni dejal trener Liverpoola.