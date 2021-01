Klopp zadovoljen po zmagi nad Tottenhamom: To je pravi Liverpool

Namesto omenjenega dvojca sta vrzeli v ožji obrambi Liverpoola zapolnila izkušeni Jordan Henderson in 23-letni Nat Phillips, ki sta svoje delo opravila zelo dobro. A strateg aktualnih angleških državnih prvakov Jürgen Klopp se zaveda, da bo do ponedeljka, ko se izteče zimski prestopni rok, treba nekaj ukreniti, saj se poškodbe pomembnih članov Liverpoolove obrambne vrste (pre)pogosto ponavljajo."Lahko si predstavljate, da vsakodnevno prečesavamo nogometno tržišče s potencialnimi okrepitvami, a nas po drugi strani tudi morate razumeti, da se ne želimo zaletavati s prehitrimi odločitvami. Zavedamo se zahtevnosti trenutnega stanja, vemo, da trpimo pomanjkanje kakovostnih obrambnih igralcev, toda tudi če se odločimo za nove nakupe, morajo biti vsaj na podobni kakovostni ravni, kot sta Fabinho in Matip," je o težavah s poškodbami nosilcev igre v obrambi spregovoril trener Liverpoola Jürgen Klopp.

Vsem težavam navkljub pa nemški strokovnjak ni skrival zadovoljstva po prepričljivi zmagi nad velikim rivalom v derbiju 20. kroga domače Premier League. "To so tri izredno pomembne točke za nas. Po petih tekmah brez zmage nam je že začela teči voda v grlo, a vedel sem, da je samo vprašanje trenutka, kdaj se nam bodo stvari znova poklopile na želeni način. Razen nekaj uvodnih minut, ko je bil nasprotnik podjetnejši od nas, smo bili mi tisti, ki smo narekovali ritem in si ustvarili veliko število lepih priložnosti. Tri od teh smo uspeli izkoristiti za povsem zasluženo zmago. Po drugi strani pa moram čestitati tudi tekmecu, ki se je dobro boril," se je pomembne prvenstvene zmage razveselil Klopp in na koncu dodal:

"To je naš pravi obraz, to je Liverpool, ki ga želijo spremljati naši navijači. Verjamem, da je bila to ta iskrica, ki smo jo tako nestrpno čakali in ki bo - v to sem povsem prepričan - prinesla preobrat tudi v rezultatskem smislu. Kljub vsem težavam s poškodbami verjamem, da so pred nami uspešnejši dnevi in tedni."