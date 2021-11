Klopp: Zaradi takšnih noči igramo Ligo prvakov

Atletico se prvič po marcu 2020 vrača na Anfield, kjer so v podaljšku poskrbeli za epski preobrat. Po rednem delu je bilo rezultat 1:0 za Liverpool in zaostanek s prve tekme je bil izničen. Za Redse je v 94. minuti zadel še Roberto Firmino in vse je kazalo na napredovanje domačega moštva. Le tri minute kasneje pa je zadel Marcos Llorente in Colchonerosi so prišli do močno želenega gola v gosteh. Veselje gostujočih navijačev se še ni pomirilo, ko je v 106. minuti Llorente v polno meril še drugič. Nogometaši Liverpoola so bili šokirani in vse moči usmerili v napad, to pa je s hitrimi protinapadom v zadnjih izdihljajih tekme izkoristil Alvaro Morata, ki je zadel za zmago in prepričljivo napredovanje madridskega Atletica.

Liverpoolov strateg Jürgen Klopp se na novinarski konferenci pred sredinim obračunom z Atleticom seveda ni mogel izogniti vprašanju o bolečem porazu pred takrat polnim Anfieldom: "18 mesecev je že od tega, noro ... Svet se je v tem času obrnil na glavo, česar si zagotovo nismo predstavljali. Tisto noč smo odigrali dobro tekmo in izgubili in to je vse."