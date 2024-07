Klopp zavrnil ponudbo Ameriške nogometne zveze

Po tem, ko je ameriška nogometna reprezentanca razočarala na še trajajočem južnoameriškem prvenstvu (Copa America), kjer je svoje nastope zaključila že v skupinskem delu tekmovanja in posledično ostala brez dozdajšnjega selektorja Gregga Berhalterja , so se odgovorni na Ameriški nogometni zvezi odločili, da skušajo na selektorsko klop zvabiti nekdanjega dolgoletnega trenerja Liverpoola Jürgena Kloppa .

Slavni Nemec se je po devetih letih poslovil od Anfield Roada in se odločil, da bo naslednjo sezono užival v "brezdelju". Po poročanju ameriškega The Athletica pa se je 57-letni v Stuttgartu rojeni nogometni strokovnjak le vljudno zahvalil za zanimanje onkraj Atlantika, saj se želi dobro spočiti pred naslednjimi trenerskimi izzivi.

"Ne glede na Kloppovo košarico na Ameriški nogometni zvezi niso vrgli puške v koruzo. Pripravljeni so ga čakati celo leto in se z njim znova usesti po koncu tekmovalnega obdobja 2024/25. O Nemcu imajo namreč zelo visoko mnenje in ga vidijo kot idealnega naslednika Gregga Berhalterja," so med drugim zapisali pri The Athleticu.