Klopp že našel zamenjavo za odhajajočega Maneja?

Toda prihajajo dnevi in tedni, ko si najboljši ne smejo privoščiti (pre)dolgega poletnega spanca na lovorikah. To se še kako dobro zaveda izjemni strateg rdečih z Anfielda Jürgen Klopp , ki je z najožjimi sodelavci že zavihal rokave in začel s sestavo igralskega kadra za prihodnjo sezono. Če karizmatični Nemec želi izpolniti obljubo, ki jo je dal po izgubljenem finalu na Stade de Franceu, da lahko navijači Liverpoola že rezervirajo vstopnice za finale elitne Lige prvakov naslednje leto v Istanbulu, bo v prvi vrsti moral najti ustrezno zamenjavo za odhajajočega senegalskega napadalca Sadia Maneja . Ta je v zadnjih šestih sezonah, kolikor jih je po prihodu iz Southamptona preživel v vrstah evropskega prvaka iz leta 2019, pustil globok pečat. Tridesetletnik ne skriva, da se je praktično že dogovoril za sodelovanje z münchenskim Bayernom, a otoški mediji vendarle opozarjajo, da redsi ne bodo zgolj nemi opazovalci, ko bo beseda tekla o odškodnini za Senegalčev odhod na Säbener Strasse.

Živahno na relaciji Anfield Road - Camp Nou - Allianz Arena?

Maneju namreč pogodba z Liverpoolom poteče po zaključku naslednje sezone, zato je povsem logično, da bo uprava kluba želela iztržiti najvišjo možno odškodnino. Ta naj bi se gibala nekje med 40 in 50 milijonov evrov, ob tem pa ne gre pozabiti, da do zdaj o konkretnih imenih za morebitnega Manejevega naslednika ni bilo ne duha ne sluha. Natančneje, do poznega ponedeljkovega večera, ko se je večina angleških in španskih medijev razpisala o Ousmaneju Dembeleju kot eni od (zelo) mogočih Kloppovih akvizicij tega poletja. Veliko bo odvisno od (skorajšnjega) prihoda Roberta Lewandowskega in po zadnjih informacijah tudi Brazilca Raphinhe na Camp Nou, kar bi pomenilo, da je prestop muhastega francoskega napadalca na Anfield Road precej bolj verjeten.

Nekaj časa se je šušljalo tudi o možnosti prihoda južnokorejskega legionarja iz Tottenhama Son Heung-mina, ki pa naj bi po uvrstitvi v skupinski del Lige prvakov podaljšal zvestobo s Spursi. Kakorkoli že, prihajajoča poletna nogometna tržnica bo gotovo prinesla kar nekaj (zanimivih) prestopov; kot zdaj kaže pa bosta ena od najbolj dejavnih klubov prav omenjena Liverpool in Barcelona.