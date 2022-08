Klopp že po eni tekmi jezen na novinarko: To je neumno vprašanje

Spomnimo, da je Liverpool v minuli sezoni odigral največje možno število tekem (64), saj je nastopal v finalih vseh velikih tekmovanj v minuli sezoni. V Premier ligi so Liverpoolčani v zadnjem tekmovalnem dnevu vsaj navidezno celo vodili na lestvici. Pozneje je Manchester City osvojil ligo. Novinarka je kljub temu vztrajala in Kloppu dejala: "Tudi lani smo proti koncu sezone videli enako stvar."

"Kako se izognete počasnemu začetku?" To je bilo vprašanje ene od novinark, zbranih na novinarski konferenci Jürgena Kloppa pred srečanjem s Crystal Palaceom. Verjetno ni pričakovala Nemčevega burnega odziva: "Ja, to je lahko. Kako mislite? To je neumno vprašanje. Tako, da ne bomo počasni, v svojih mislih."

"Proti koncu? Tega sploh ne morete primerjati. Vaše življenje je tako lahko. Po 55 tekmah (v lanski sezoni) mi zdaj pravite, da smo začeli počasi. Kaj želite? Najti morate popolnoma drugačno situacijo. To je začetek sezone, nekaj popolnoma drugačnega. Ne moreš igrati 64 tekem in prevladovati v vsaki fazi igre. Igraš 64 tekem in nekako se prebiješ čez njih," je svoj pogled na trenutno stanje v njegovem klubu podelil Klopp. "Ni mi všeč, da najdete neko stvar, eno statistiko, pridete sem in mi govorite to, kot da je resnica," je svoj argument zaključil Nemec.