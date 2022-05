Klopp že pozval navijače, naj rezervirajo Istanbul

Minulo nedeljo pozno popoldan je City doma proti Aston Villi zaostajal z 0:2 in zdelo se je, da bo to ena najboljših sezon katerega koli kluba v zgodovini. Liverpool je bil na pragu slavja v Premier ligi, pred seboj pa je imel še veliki finale Lige prvakov. Le sedem dni kasneje je slika diametralno nasprotna, Redsi so ostali brez obeh glavnih nagrad. Jürgen Klopp je po porazu z Realom sezono označil za neuspešno, navijače pa pozval: "Istanbul? Rezervirajte hotele."

Jürgen Klopp je bil četrtič v finalu Lige prvakov, tretjič je ostal brez zmagovalne medalje.

Clement Turpin je še zadnjič na tekmi segel po svoji piščalki. Rezervisti Reala so stekli na igrišče, Mohamed Salah pa je z rokami ob bokih razočarano strl v daljavo. Maščevanje za kijevski finale mu ni uspelo. Še več, grenka izkušnja izpred štirih let je dobila novo poglavje. Še toliko bolj, ker je bil Liverpool celotno sezono zares vrhunski. Izgubil je zgolj štiri tekme, toliko kot Real samo v Ligi prvakov. Ko je Jürgen Klopp približno uro po koncu tekme prisopihal pred novinarje v drobovju Stade de Francea, še zdaleč ni bil tako prešerne volje kot dan prej. Njegovi odgovori so bili kratki, odrezavi. Kako ne bi bili, ko pa so njegovi varovanci sprožili kar 24 strelov, Ancelottijevi pa le štiri. A spomnimo se, kako so se Redsi odzvali po porazu v Kijevu leta 2018. Že naslednje leto so na evropski prestol sedli v Madridu. Klopp je prepričan, da bodo prihodnje leto ponovili vajo. "Kje je finale v naslednji sezoni," je vprašal novinarje. "V Istanbulu," je bil odgovor. "Dobro, navijači, rezervirajte hotele," je odvrnil.

'Nihče ne misli, da je sezona uspešna' Redsi so v tej sezoni, čeprav so na koncu izgubili Premier ligo in Ligo prvakov, prišli do obeh domačih pokalnih lovorik. A grenko razočaranje bo težko pozabiti, je pristavil nemški strokovnjak. "Nihče v naši garderobi sedaj ne misli, da je za nami odlična sezona," je vzdušje med varovanci po sobotnem finalu opisal Klopp. Liverpool je letos igral kar tri finale – proti Chelseaju je dvakrat slavil po enajstmetrovkah – a v petih urah in pol nogometne igre ni dosegel niti enega zadetka. "Že priti tako daleč je svojevrsten uspeh. Seveda ne takšen, kot si ga želimo, a vseeno. Prepričan sem, da bomo prihodnje leto še močnejši," je še povedal Klopp.

Liverpoolu je zmanjkalo zaleta: Pokal narodov, poškodbe ali splet nesrečnih okoliščin? Kaj bi lahko bilo, se danes verjetno sprašujejo navijači Liverpoola. Njihovi ljubljenci so bili zelo blizu, da bi na novo spisali zgodovinske knjige in v eni sezoni kot prva angleška ekipa osvojili vse štiri lovorike. Kaj točno je šlo narobe, bodo v prihodnjih dneh ugotavljali za to zadolženi ljudje na Anfieldu. Na prvi pogled bi lahko zagotovo izpostavili neverjetno število tekem. Ker so Redsi v vseh pokalnih tekmovanjih prišli do konca, so namreč odigrali prav vse mogoče obračune (63). Real Madrid je prvenstvo odločil že tedne pred pariškim finalom, zato je lahko Carlo Ancelotti štedil z močmi svojih udarnih varovancev. Na drugi strani je Klopp vse do zadnjega upal, da bo Manchester Cityju v prvenstvu spodrsnilo, kar bi se v zadnjem krogu skoraj zgodilo. Skoraj. "Ali je mogoče na 63. tekmi sezone prikazati najboljši nogomet? Ne vem, a danes sem videl marsikaj dobrega. Bili smo polni zagona, a smo žal ostali brez glavne nagrade," je bil kljub porazu ponosen Klopp.

Mohamed Salah je na vrata Thibauta Courtoisa sprožil kar šest strelov. Še nihče ni v zgodovini finalnih tekem imel več strelov neposredno v okvir nasprotnika.