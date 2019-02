Klopp znova iskal razloge pri sodnikih: Po zmoti v prvem še več napak v drugem

"Imeli smo dobre trenutke, uspeli smo zabiti gol, za katerega so mi zdaj rekli, da je bil iz prepovedanega položaja.To razloži dogajanje v drugem polčasu, saj mislim, da je sodnik vedel to ob polčasu," je v pogovoru z britanskim Sky Sports na olimpijskem stadionu povedal Jürgen Klopp. "Zagotovo je izvedel ob polčasu in potem smo videli veliko čudnih odločitev. Niso bile odločilne, le prekinile so naš ritem. To nam jasno ni pomagalo," je delo glavnega sodnika Kevina Frienda ocenil Klopp.

"To ni bila naša najboljša predstava, toda bilo je težko zaradi nasprotnika, zaradi njegovega stila igre," pa je tudi (realno) ocenil tekmo nemški strateg na klopi Liverpoola. Ta ima zdaj pred prvim zasledovalcem Manchester Cityjem tri točke prednosti. Nevarno se približuje tudi Tottenham, ki ima s 57 točkami pet točk zaostanka.

Že po zadnji tekmi na Anfieldu proti Leicestru je imel Klopp veliko za povedati čez delo sodnikov. Zahteval je enajstmetrovko, ki da so jo videli vsi, le sodnik ne.