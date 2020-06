Klopp je trener z veliko avtoriteto, a hkrati delo in odgovornosti razdeljuje kot malo kdo pred njim. V klubu med drugim tesno sodeluje z vodjo telesne pripravljenosti, vodjo prehrane in trenerjem za izvajanje avta, ki ga je Klopp našel preko posnetka na Googlu. "Nikoli ne moreš imeti preveč strokovnjakov okoli sebe," je Nemec dejal leta 2018, ko se je klubu pridružil Thomas Groennemark , trener za izvajanje avtov, piše Guardian.

Nemec ob prihodu na Anfield sicer ni čutil pritiska osvajanja lovorik. Še več, bil je prepričan, da je tokrat trener bolj tvegal kot klub. Imel je prav, a imel je tudi vizijo, ki je prepričala klub, da mu nameni potreben čas. "Nisem nekdo, ki bo kričal: 'Osvojili bomo svet!'," je Klopp dejal na predstavitvi, a je v petih letih na klopi Liverpoola dosegel prav to. Če smo natančnejši, mu je to uspelo v za Liverpool neverjetnem zadnjem letu.

Nemec zaupa v svoje igralce, kar dokazuje dejstvo, da so v klubu v zadnjih treh prestopnih rokih pripeljali le enega novega igralca, po osvojitvi naslova, prvega po sezoni 1989/90, pa je že dejal, da tudi v prihodnje ne želi spreminjati moštva. Za Kloppa je prostor za trening svet, zato je prepovedal nenapovedane obiske žena, partneric, agentov in vseh ostalih, igralci pa vedo, da obstaja meja, ki je ne smejo prestopiti.

O prihodu novih igralcev v Liverpool ne odloča zgolj Klopp: "Nisem genij. Ne vem več, kot ve preostali svet. Potrebujem druge ljudi, da dobim popolne informacije." V prvem poletnem prestopnem roku je Nemec pripeljal Sadia Maneja in dejal, da je bila ena njegovih največjih napak pri Borusii ravno to, da ni v svoje vrste zvabil Senegalca. Leto dni pozneje se je rdečim pridružil Mohamed Salah , ki se je prav tako izkazal na izvrsten nakup. Klub je pozneje pripeljal še nekaj nogometašev, ki mogoče res niso bila vsa takrat zveneča imena, a so bila odlična za Kloppov sistem.

Nemec je ob prihodu uvedel intenzivnejše treninge, teh je bilo tudi številčno več, ura treninga pa sovpada z uro začetka naslednje tekme. Ker so bili številni igralci nezadovoljni, ker je to močno vplivalo na njihovo družinsko življenje, je Klopp to upošteval in primerno preuredil treninge.

Pred letošnjo prekinitvijo so Liverpoolovi nogometaši v zadnjih dveh uspešnih sezonah imeli več prostega časa kot prej pod Kloppom, ki je še vedno prisoten na vsakem treningu. Prav tako so to sezono večkrat na gostovanje odšli šele na dan tekme. Tako je bilo tudi 26. decembra lani, ko so gostovali v Leicestru. Klopp je po zmagi na svetovnem klubskem prvenstvu menil, da si igralci zaslužijo božič praznovati doma, za kar so ga pozneje nagradili z lepo zmago s 4:0. V letošnji sezoni se je Klopp tudi uprl urniku FA pokala in za tekmo četrtega kroga proti Shrewsburyju ni vpoklical nogometašev prve ekipe. Obljubil jim je namreč premor med sezono in želel je držati svojo besedo.