V taboru Liverpoola že opustili misli na ubranitev naslova? Kako sedaj stvari stojijo ...

Aktualni angleški prvak Liverpool je vknjižil že drugi zaporedni poraz na domačem igrišču, po Burnleyju ga je z 1:0 premagal tudi Brighton. In to povsem zasluženo, saj so imeli gosti več priložnosti, eno so izkoristili, ko je po po podaji Leandra Trossarda žogo v mrežo poslal Kolumbijec Steven Alzate. Spet močno oslabljeni prvaki so imeli sicer veliko terensko premoč, dve zapravljeni Mohameda Salaha pa sta bili praktično vse, kar so sestavili v napadu. Zaostanek aktualnih prvakov na lestvici pa je vse večji, za Cityjem ob tekmi več,

Andrew Robertson FOTO: AP Liverpool je prvič po septembru 2012 utrpel dva zaporedna domača poraza v Premier League. Zadnjega mu je na Anfieldu nanesel Brighton. Verjetno je za navijače redsov kar boleče spoznanje, da sta poraza prišla proti močno nižje rangiranima ekipama, ob Brightonu je Liverpoolu mero pred dnevi vzel tudi Burnley. "Kot trenutno kaže, nismo v igri za ubranitev naslova prvaka. Imamo sedem točk manj, tekmeci pa še tekmo manj. V zadnjem času nismo prepoznavni, ni to Liverpool kot ga poznamo. Najprej se moramo vrniti v stare tirnice, potem pa bomo razmišljali o točkovnem zaostanku in naših možnostih," je po bolečem domačem porazu proti Brightonu dejal razočarani Andrew Robertson. Vodilni na lestvici je City. Varovanci Pepa Guardiole so proti Burnleyju zabeležili 13. zaporedno zmago v vseh tekmovanjih in deveto v prvenstvu. "Še vedno smo dobra ekipa, nismo se preko noči pretvorili v slabo. Brighton je bil tokrat boljši in pošteno je to priznati. Delali so prav to, kar bi morali mi. Ves čas so pritiskali in si zagotavljali priložnosti v napadu. Njihova zmaga je zaslužena," je še priznal Robertson. Andy Robertson in Jürgen Klopp FOTO: AP Nemec na klopi aktualnih prvakov Jürgen Klopp je prepričan, da je njegovo moštvo trpi zaradi mentalne utrujenosti. "Tekmec je bil veliko bolj svež. Tako fizično, kot tudi psihično. Mi smo izgubljali preveč žog, bili smo nekoncentrirani in nezbrani. Plod vsega tega je slaba igra. Videlo se je, da smo mentalno utrujeni in takšna pot ne vodi do dobrih predstav. Obupali ne bomo, verjeli bomo vase in čakali na novo priložnost. Sezona je še dolga," je prepričan Klopp.