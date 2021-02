Klopp že 'odpisal' ubranitev naslova v PL

Tudi na zadnji tekmi je kazalo na zmago Liverpoola, po vodstvu in golu Mohameda Salaha, nato pa je sledil "razpad" sistema in Leicester je "pobral" vse tri točke. Takšnih preobratov pri redsih navijači niso navajeni in kaj takega se jim lani ne bi primerilo, ko so "mleli" vse pred seboj in osvojili naslov prvaka v angleškem prvenstvu. Letos je zgodba drugačna, tega se zaveda tudi trener Jürgen Klopp.

"Mislim, da ne moremo več nadomestiti zaostanka. Ne skrbi nas zaradi naslova, nismo neumni. Moramo zmagovati tekme in večji del nam je to uspevalo proti Leicestru. Gol za njihovo vodstvo z 2:1 je bil nesporazum, kar pa je imelo velik vpliv na tekmo. Moramo drugače reagirati v takih situacijah. Moramo se izogniti napakam in nesporazumom v igri, kar nam tokrat ni uspelo. Najprej moramo igrati bolje, saj so potem rezultati izjemno tesno povezani prav s tem elementom," je prepričan nemški trener.

Na lestvici Premier League so redsi trenutno na četrtem mestu (40 točk), a gneča na lestvici je precejšnja. Chelsea in West Ham zaostajata le eno točko (oboji ob tekmi manj), na vrhu pa je že precej oddaljen Manchester City, ki je zbral že 53 točk. Ne preveč obetavna situacija za Liverpool, ki sicer čaka še pomemben obračun v Ligi prvakov, tekmec v osmini finale je Leipzig.