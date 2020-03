Kloppa po novem porazu Liverpoola sploh ne skrbi: Bilo je kar nekaj dobrih stvari

A bolj kot obramba lahko Jürgena Kloppa skrbi neučinkovitost redsev v napadu. Ob vseh treh porazih niso uspeli zatresti mreže nasprotnika. A po tekmi z modrimi je bil Klopp vendarle bistveno bolj zadovoljen kot po zadnji ligaški tekmi v Watfordu (0:3). "Današnja predstava je bila povsem drugačna kot tista proti Watfordu. Tista je bila zares slaba. Nocoj ni bilo slabo," je klub porazu s Chelseajem v osmini finala pokala FA svetle točke iskal Klopp. "Všeč mi je bil odziv nogometašev, všeč mi je bilo, kako smo igrali. Bilo je kar nekaj dobrih stvari," je po izpadu iz tekmovanja še razlagal na novinarski konferenci v Londonu.

"Šlo je za intenzivno tekmo. Zamenjal sem sedem igralcev, saj smo vedeli, da bo šlo za intenzivno tekmo. Toda zaradi trenutnih rezultatov nisem zaskrbljen. To je nogomet," je še hitel pojasnjevati Klopp. Tega z Liverpoolom kmalu čaka izjemno pomembna povratna tekma Lige prvakov z Atleticom na domačem Anfieldu (prenos na Kanalu A in VOYO v sredo, 11. marca ob 20.40). Liverpool brani naslov v tem tekmovanju, toda jasno je, da bodo v obračun z Atleti vstopili z načeto samozavestjo. "Nikoli nismo pričakovali, da bo to lahka sezona, da bo to lahko obdobje, da bo nocoj lahka tekma. Nismo. Vedno je bilo težko, toda dobro nam je uspevalo. Danes nismo bili dovolj dobri v ključnih trenutkih in to moramo sprejeti," je še pojasnil Klopp.

A bolj kot neučinkovitost v napadu Kloppa skrbijo napake v obrambi. In prav obramba naj bi bila po njegovem mnenju ključ do Liverpoolove izjemne serije. "Tako dobro nam je šlo, ker smo se izjemno branili. Praviloma proti nam ne dobiš veliko priložnosti. Zdaj, to moramo priznati, smo na zadnjih treh ali štirih tekmah prejeli preveliko število golov," je opozoril Klopp.