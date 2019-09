Kloppova prihodnost odvisna od muhastega britanskega vremena

Pisal se je oktober 2015, ko je vajeti Liverpoola prevzel Jürgen Klopp , ob pomoči vodstva povsem prenovil ekipo in po dobrih treh letih popeljal redse do naslova Lige prvakov. Šestega v klubski vitrini. S tem dosežkom se je njegova priljubljenost na Anfieldu še okrepila, navijači pa si dandanes, klubske prihodnosti brez Nemca ne predstavljajo več.

Prav zato si v klubu na vse kriplje prizadevajo podaljšati Kloppovo zvestobo, vendar je nemški strokovnjak pred kratkim namignil, da bi se njegova trenerska pot utegnila po izteku pogodbe končati. Nemčev agent Marc Kosicke je v nedavnem pogovoru namignil,da bi veliko vlogo lahko pri tem odigralo tudi muhasto angleško vreme, ki Nemcu niti najmanj ni po godu.

"Njegova pogodba velja vse do leta 2022. Znano je, da si jo v klubu prizadevajo podaljšati,"je dejal agent in nadaljeval: "Za to imamo na voljo še nekaj časa. Počakati bomo morali, da vidimo, kako se bodo stvari razvile in kaj bo prineslo vreme, najsi bo v Anglijo ali Nemčijo."

Slabega vremena ne gre podcenjevati

Ob tem odgovoru je bil deležen vprašljivega pogleda s strani novinarja. Kaj ima torej vreme opraviti s pogodbo? Bojda je kar nekaj nekdanjih Liverpoolovih nogometašev med razlogi za selitev navedlo tudi muhasto vreme. Predvsem boljše polovice so bile vesele, ko so nogometaši podpisali pogodbo s katerim izmed španskih prvoligašev.