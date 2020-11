Kloppu ob krizi zaradi poškodb 'ne bi moglo biti bolj vseeno' za točke

Liverpool v sezoni 2020/21 za zdaj ni tako prepričljiv, a vseeno pridno nabira točke v vseh glavnih tekmovanjih, vseeno pa je sezono rdečih zaenkrat močno zaznamovala cela serija poškodb vidnih članov prve postave. Branilec Virgil van Dijk je že prestal operacijo in kljub vzpodbudnim novicam o začetku opravljanja lažjih treningov je vprašanje, če bo do konca sezone sploh lahko igral. Težje se je poškodoval še en branilec, Joe Gomez, v zadnjih tednih pa je bil odsoten tudi vezist in kapetan Jordan Henderson.

Gomez se je poškodoval na treningu angleške članske reprezentance, ob odsotnosti številnih nogometašev (zvezdnik v napadu Mohamed Salah je tudi okužen z novim koronavirusom) pa bo moral Klopp poseči tudi po članih mladinske ekipe. Na vprašanje strokovnega sodelavca Daily Maila, nekdanjega angleškega reprezentanta in člana Liverpoola Jamieja Redknappa, koliko točk bo po njegovih ocenah letos za naslov potreboval novi državni prvak, je Klopp odvrnil, da se s tem niti malo ne obremenjuje.

'Neprestano nas skrbi'

"Žal mi je, ko moram to reči, a v tem trenutku mi ne bi moglo biti bolj vseeno, Jamie. Ne zdi se, kot da bo nekdo prišel do sto (točk, op. a.) ali kolikor koli pač že. V tej sezoni? Ki je štiri tedne krajša? Z enakim številom tekem? Ne verjamem, da je to možno. Tudi 87 se zdi daleč stran,"je za britanski dnevnik dejal Klopp.

"Moja angleščina ni dovolj dobra, da bi točno opisal, kaj mi je rojilo po glavi (ko se je poškodoval Gomez, op. a.). Vodja mojih fizioterapevtov mi je povedal in vsi so bili takoj prepričani, da gre za resno stvar. Ni bilo dvomov. Ni bilo upov, niti najmanjšega. Poškodbe so del posla za igralce in trenerje. Kako pa se dogajajo ... To nas neprestano skrbi. Pri situaciji z Van Dijkom ni šlo za intenzivnost tekme, šlo je za zelo čudno odločitev ene osebe (vratarja Evertona Jordana Pickforda, op. a.), zaradi česar smo to težko sprejeli."

Spremembe po vseh koncih sveta, a razpored in tri menjave ostajajo

V zadnjih tednih je bil Klopp skupaj s trenerjem Manchester Cityja Josepom Guardiologlasen zagovornik ponovne uvedbe petih menjav, ki so jih v Premier League za razliko od številnih ostalih ligaških tekmovanj po koncu sezone 2019/20 ukinili. Z Guardiolo in številnimi ostalimi vidnimi trenerji premierligašev, tudi Tottenhamovim Josejem Mourinhom, vedno znova opozarjata tudi na preveč zgoščen razpored.

"To je zelo poseben čas, ne le za nogomet, temveč za ves svet. Vsi moramo strniti vrste in se trdo boriti, da prebrodimo to. V nogometu je tako. Zdi se, da se je spremenil ves svet, a ostali sta dve stvari: razpored tekem Premier League in tri menjave. Če bi bil letos prvak, bi bil to velik dosežek, če sem pošten. Morda še večji (kot lanski, op. a.). In to mi je zelo všeč pri Premier League: tako veliko kandidatov je. Naš začetek ni bil tko slab. Da, imeli smo posebno tekmo proti Aston Villi (poraz z 2:7, op. a.). Morda smo to potrebovali. To smo uporabili. Leicester v nedeljo. Pa da vidimo,"je še povedal Klopp, čigar moštvo je pred reprezentančnim premorom zablestelo tudi z visoko zmago na gostovanju v Ligi prvakov pri Atalanti (5:0).