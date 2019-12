Kloppa v Katarju spraševali tudi o kršitvah človekovih pravic

Jürgen Kloppje pred spopadom z Monterreyem v Katarju dejal, da "ni prava oseba" za odgovor na tovrstna vprašanja, vse, ki bi jih zanimalo kaj več, pa je usmeril k Mednarodni nogometni zvezi (Fifa). Kloppov Liverpool na Fifinem klubskem svetovnem prvenstvu najprej čaka polfinalni spopad z zmagovalci srednjeameriško-karibske različice lige prvakov, zmagovalci evropske Lige prvakov pa lovijo šele prvi naslov svetovnih prvakov v zgodovini kluba.

VERJETNOST

Klopp je potrdil, da bo lahko računal tudi na srednjega branilca Virgila van Dijka, ki v ponedeljek ni treniral, kot že rečeno pa je bil v Dohi deležen tudi vprašanj o SP 2022, ki ga je Fifa v nikoli povsem pojasnjenih okoliščinah decembra 2010 zaupala v roke Katarju, kasnejša razkritja o podkupovanju in ostalih nečednostih pa so nato še več let polnila svetovne medije. Tako je še vedno, ne le zaradi primerov izkoriščanja delavcev, temveč tudi zakonov, ki se tičejo skupnosti LGBT (zaporne kazni do sedmih let za homoseksualce).

'Z vsemi bi morali ravnati enakopravno'

"Imam mnenje o nogometu, a to je resnično resna stvar, da bi se o njej pogovarjali, mislim pa, da bi morali odgovori priti s strani ljudi, ki o tem vedo več," je začel Klopp. "Vpliven sem bil v nogometu, ne v politiki. Karkoli bi rekel, ne bi pomagalo, to bi le ustvarilo še en naslov, pozitivnega ali negativnega. Jaz, kot vi, si postavljam vprašanja (o človekovih pravicah, op. a.), a mislim, da nisem prava oseba. Organizatorji tekmovanja, kdorkoli to že je, morajo razmisliti o tem. Športniki ne,"je prepričan.

"Predstavljamo Liverpool, povabljeni smo, zato moramo tja tudi oditi. Če se morajo športniki odločati o tekmovanju, kjerkoli na svetu že je, to ni prav. Moje osebno mnenje ... Imam ga, seveda, mislim, da bi morali z vsemi ravnati enakopravno. A nimamo časa, da bi sodili o rečeh, ko smo tukaj in imamo čas le za treniranje. Moraš spoštovati pravila različnih držav, jaz moram spoštovati pravila Anglije, ko sem tam, gre zgolj za vprašanja kulture, a tako je."

Skupen ogled četrtfinalne tekme iz Birminghama

Klopp se, razumljivo, tudi tokrat ni mogel izogniti kritikam na račun števila tekem, ki do konca sezone zaenkrat čakajo rdeče. Te bo na torkovem obračunu četrtfinala ligaškega pokala v Birminghamu morala zastopati celo mladinska ekipa, saj na klubskem koledarju v sodelovanju z odgovornimi in torkovo tekmico Aston Villo niso našli nadomestnega termina. Klopp je že dejal, da si bo skupaj z varovanci prenos iz Birminghama ogledal v hotelu.

TEKMA2

VERJETNOST2

"Res smo osredotočeni na to (svetovno prvenstvo, op. a.), a če bi me predhodno vprašali, če mislim, da bi moralo biti sredi naše sezone na sporedu klubsko svetovno prvenstvo, bi vam rekel, da ne," je pošteno povedal Klopp. "A tu smo, tako da je to najpomembnejše tekmovanje na svetu. Je lahko v prihodnje še večje? Ne vem. Če bi ga poskušali vriniti med ostala tekmovanja ... Mislim, da Fifa poleti (leta 2021, op. a.) načrtuje ekipno svetovno prvenstvo, a to je poletje, ko bo na sporedu tudi afriški pokal narodov, kot tudi ostala tekmovanja,"je še pristavil.

"Vsi se morajo usesti za mizo in pogovoriti o tekmovanjih, da niso na sporedu ob istem času. Z organizacijskega vidika morajo vsi razmisliti o tem. Fifa ne more načrtovati turnirja poleti, nato pa Uefa (Evropska nogometna zveza, op. a.) reče: 'Tudi mi bomo imeli enega.' Ni preveč lahko. Moraš poiskati skupni jezik in se o tem pogovoriti. Ne moreš le dodajati turnirjev, to ne deluje,"je sklenil Klopp.

TEKMA

PARI