'Klubi se morajo odpovedati navijačem, ki ne navijajo športno'

OGLAS

Matjaž Han FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Matjaž Han je v sporočilu za javnost izrazil ničelno toleranco do vsakršnega nasilja in nesprejemljivega navijanja, ki vnaša nestrpnost in sovraštvo med ljudi. Od pristojnih institucij pričakuje, da bodo raziskale primer in ustrezno sankcionirale kršitelje. Poškodovanim članom nogometnega kluba iz Murske Sobote je zaželel čimprejšnje okrevanje. Na tekmi 21. kroga prve lige Telemach med Muro in Mariborom je namreč prišlo do izgredov ter so jo prekinili zaradi metanja pirotehničnih sredstev iz sektorja mariborskih navijačev na in ob igrišče. V močni eksploziji ob igrišču, kjer so se ogrevali predvsem Murini igralci, je bilo poškodovanih šest oseb – pet nogometašev in član strokovnega štaba Mure. V bolnišnici je noč preživel nogometaš Niko Kasalo.

"Včerajšnji dogodek bi se lahko končal tudi bolj tragično. Na tekmi so bili tudi otroci in starejši. Ob takšnem ravnanju nihče ne more ostati ravnodušen. Zato pozivam vse pristojne institucije, da raziščejo nesprejemljivo dogajanje, ugotovijo napake pri zagotavljanju varnosti udeležencev na prireditvi ter odločno ukrepajo proti povzročiteljem," je dejal Han. Kot je še opozoril, šport v družbi predstavlja pozitivne vrednote, zato je edino prav, da se tudi navijači na športnih prireditvah obnašajo športno. "Pozivam navijaške skupine, športne klube, krovne športne ter druge organizacije, ki sodelujejo pri izvedbi in varovanju tekem v Sloveniji, da v okviru svojih pristojnosti in aktivnosti zagotovijo ustrezno varnost, predvsem pa naredijo več na osveščanju in dvigu kulture navijanja in športnega obnašanja."