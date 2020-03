Klubi v Serie A gladko zavrnili predlog predsednika: Nočemo play-offa!

Po tekmi Juventusa in Interja, ki ga je stara dama pred praznimi tribunami v Torinu dobila z 2:0 in spet prevzela prvo mesto na lestvici, je sledila splošna prepoved in preložitev vseh tekem za nedoločen čas. Najmanj pa do 3. aprila. Do konca Serie A je na programu še dvanajst krogov. Ker je letos poleti na programu tudi EP se zdi, da ima italijanski klubski nogomet vse bolj zvezane roke. Do začetka aprila so preložene vse klubske aktivnosti, a tudi po tem datumu se ne obeta nič dobrega ... "Vse tekme naj bi se končale do 26. maja. To je po prvotnem planu, saj je letos na sporedu Euro. Oziroma, naj bi bil. Že sedaj je jasno, da so ti datumi brezpredmetni," začenja Gazzetta Dello Sport, ki ekskluzivno razkriva, da je izredni sestanek vodilnih mož prinesel nekaj potencialnih rešitev, ki pa so jih klubi takoj in odločno zavrnili.