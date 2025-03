Klubom na svetovnem klubskem prvenstvu kar milijarda, zmagovalcu 115 milijonov

FIFA bo med 14. junijem in 14. julijem letos v ZDA organizirala turnir s kar 32 sodelujočimi klubi, ki bodo razporejeni v osem skupin. Ker se je v času vse večjega števila tekem in velike obremenitve nogometnih zvezdnikov hitro pojavil odpor do novega tekmovanja, je FIFA poskrbela za ogromne nagrade. Skupni fond je dosegel milijardo dolarjev (okoli 930 milijonov evrov). Za vsako zmago v skupinskem delu bo posamezni klub prejel 1,8 milijona evrov, 925 tisoč evrov pa za neodločen izid. Za uvrstitev v osmino finala bodo klubi prejeli po 6,9 milijona, četrtfinale bo vredno 12,1 milijona, polfinale 19,4 milijona, za uvrstitev v finale pa bo eden od dveh srečnih klubov prejel 27,7 milijona. Zmagovalec bo prejel dodatnih slabih deset milijonov, torej 37 milijonov evrov.

To pomeni, da bi zmagovalec v primeru, da zmaga na vseh tekmah lahko poleg pokala in prestiža prejel kar 115 milijonov evrov. To pomeni, da bo svetovni klubski prvak prejel višjo nagrado kot zmagovalec letošnje Lige prvakov. V Uefinem tekmovanju bo zmagovalec na koncu domov odnesel 91,5 milijona evrov. Določen del nagrad je že dodeljen sodelujočim klubom. Okoli 65 odstotkov (284 milijonov evrov) zagotovljenega dela bodo prejeli evropski klubi Real Madrid, Manchester City, Chelsea, PSG, Bayern, Porto, Atletico, Juventus, Benfica, Borussia Dortmund in Salzburg. Največ med njimi gre Realu, ki bo zagotovo bogatejši za vsaj 35 milijonov evrov.