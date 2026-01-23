Klubska legenda rdečih vragov: 'Šeško ni pravi igralec za United'

Michael Carrick si lepšega začetka v vlogi glavnega trenerja rdečih vragov ne bi mogel zaželeti. Na mestnem derbiju je popolnoma deklasiral nasprotnega stratega Pepa Guardiolo , ki je bil s končnim izidom 2:0 lahko celo zadovoljen, domačini bi lahko dosegli še vsaj tri zadetke. Benjamin Šeško je tekmo začel na klopi za rezervne igralce in svoje priložnosti ni dočakal, odločitev, ki se je Carricku obnesla. Po vrnitvi z afriškega pokala narodov je izredno pomemben gol za samozavest dosegel Bryan Mbeumo , ki se ob Slovencu bori za minute v sredini napada Manchester Uniteda.

Radečan je v letošnji sezoni 5-krat stresel nasprotnikovo mrežo, s čimer seveda še ni upravičil 74 milijonov visoke odškodnine, ki so jo rdeči vragi odšteli za 22-letnika. O Šeškovih težavah je spregovoril tudi Teddy Sheringham . Legendarni Anglež je v kultnem rdečem dresu dosegel najbrž najodmevnejši gol v klubski zgodovini. Leta 1999 je na Camp Nouu svoji ekipi prinesel neverjetno zmago po preobratu nad münchenskim Bayernom.

Sheringham ni prepričan, da je bil nakup Šeška pametna odločitev: "V zadnjem času je izboljšal svoje predstave. Proti Leedsu je odlično sodeloval pri izgradnji igre. Dosegel je tudi nekaj zadetkov, a še vedno gre za mladega fanta, ki se še razvija. To pa je nekaj, česar United v tem trenutku ne potrebuje. Zato Šeško ni pravi igralec za rdeče vrage, tu bi moral igrati izkušenejši igralec, ki redno zabija," je situacijo ocenil nekdanji angleški reprezentant.

Svoje mnenje pa je podal tudi nekdanji napadalec Uniteda, Louis Saha. Francoz ima za Slovenca nasvet, ki pa ga je lažje izreči kot izpolniti: "Šeško mora biti bolj podoben Zlatanu Ibrahimoviću. Spominja me na mlado različico Šveda, ima zelo podobno konstitucijo in način igre. Zlatan je bil izjemen delavec tako na tekmah kot na treningih. Enak odnos mora imeti tudi Šeško. Ima kakovost, da postane res dober igralec," je bil Saha bolj prizanesljiv do mladega Slovenca.