Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Klubska legenda rdečih vragov: 'Šeško ni pravi igralec za United'

Manchester, 23. 01. 2026 15.04 pred 23 dnevi 2 min branja 27

Avtor:
L.M.
Teddy Sheringham

Manchester United je na zadnji ligaški tekmi osmešil svoje mestne tekmece in prepričljivo zmagal z rezultatom 2:0. Za Michaela Carricka je to sanjski (drugi) debi na klopi rdečih vragov. Slovensko nogometno javnost je presenetila Angleževa odločitev, da v prvo enajsterico ni uvrstil Benjamina Šeška, ki je na prejšnjih dveh tekmah dosegel tri zadetke. O prihodnosti Slovenca je spregovoril tudi legendarni Teddy Sheringham.

Michael Carrick in Pep Guardiola
Michael Carrick in Pep Guardiola
FOTO: Profimedia

Michael Carrick si lepšega začetka v vlogi glavnega trenerja rdečih vragov ne bi mogel zaželeti. Na mestnem derbiju je popolnoma deklasiral nasprotnega stratega Pepa Guardiolo, ki je bil s končnim izidom 2:0 lahko celo zadovoljen, domačini bi lahko dosegli še vsaj tri zadetke. Benjamin Šeško je tekmo začel na klopi za rezervne igralce in svoje priložnosti ni dočakal, odločitev, ki se je Carricku obnesla. Po vrnitvi z afriškega pokala narodov je izredno pomemben gol za samozavest dosegel Bryan Mbeumo, ki se ob Slovencu bori za minute v sredini napada Manchester Uniteda.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: Profimedia

Radečan je v letošnji sezoni 5-krat stresel nasprotnikovo mrežo, s čimer seveda še ni upravičil 74 milijonov visoke odškodnine, ki so jo rdeči vragi odšteli za 22-letnika. O Šeškovih težavah je spregovoril tudi Teddy Sheringham. Legendarni Anglež je v kultnem rdečem dresu dosegel najbrž najodmevnejši gol v klubski zgodovini. Leta 1999 je na Camp Nouu svoji ekipi prinesel neverjetno zmago po preobratu nad münchenskim Bayernom.

Legendarni zadetek Teddyja Sheringhama proti Bayernu
Legendarni zadetek Teddyja Sheringhama proti Bayernu
FOTO: Profimedia

Sheringham ni prepričan, da je bil nakup Šeška pametna odločitev: "V zadnjem času je izboljšal svoje predstave. Proti Leedsu je odlično sodeloval pri izgradnji igre. Dosegel je tudi nekaj zadetkov, a še vedno gre za mladega fanta, ki se še razvija. To pa je nekaj, česar United v tem trenutku ne potrebuje. Zato Šeško ni pravi igralec za rdeče vrage, tu bi moral igrati izkušenejši igralec, ki redno zabija," je situacijo ocenil nekdanji angleški reprezentant.

Svoje mnenje pa je podal tudi nekdanji napadalec Uniteda, Louis Saha. Francoz ima za Slovenca nasvet, ki pa ga je lažje izreči kot izpolniti: "Šeško mora biti bolj podoben Zlatanu Ibrahimoviću. Spominja me na mlado različico Šveda, ima zelo podobno konstitucijo in način igre. Zlatan je bil izjemen delavec tako na tekmah kot na treningih. Enak odnos mora imeti tudi Šeško. Ima kakovost, da postane res dober igralec," je bil Saha bolj prizanesljiv do mladega Slovenca.

benjamin šeško teddy sheringham manchester united prestop
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
žikabato
25. 01. 2026 18.27
Rezervist
Odgovori
0 0
borjac
25. 01. 2026 15.09
Angleške legende iz preteklosti , govoričijo i govoričijo , ocenjujejo druge , sami sebe pa imajo za fantastične igralce , pa vendar ko pogledaš njihove reprezentančne nastope in uspehe ....vidimo pri dosežkih , Evropska prvenstva , naslovov ?? .. NIČ , svetovna prvenstva , razen enega z srečnim koncem v pradavnini , naslovov ?? ... NIČ , znajo pa sami sebe predstavljati za nogometne bogove in govoričiti , to pa seveda obvladajo .
Odgovori
+1
1 0
Šumsko voče
24. 01. 2026 10.54
Teddy je povedal resnico
Odgovori
-1
0 1
odlekiran
24. 01. 2026 08.59
Šeško ima samo eno, na žalost zelo pomembno pomankljivost, to da ni pokvarjen in bolestno egoističen. Ronaldo bi brothersom j...l vse po spisku, če ne bi dobival žog. Šeško pa je tiho in borba po svojih močeh. To ga bo pokopalo.
Odgovori
+3
3 0
PuabloC
24. 01. 2026 08.37
Naj si nabere nekaj izkušenj in denarja, potem pa Real Madrid , s katerim bo potapljal angleške klube.
Odgovori
+0
2 2
Z O V SVO
23. 01. 2026 20.52
Eden ki je Šeška realno opisal, poveličujejo ga kot da je Pele....
Odgovori
-2
2 4
Primož Roži? 1
23. 01. 2026 20.32
Najboljša liga na svetu je prevelik preskok za Šeška,ni tako dobr,kot ga mediji poveličujete.Kle te tepejo in boš tepen,če ne butaš nazaj....za Šeška prezgodaj,ni hrust!!!!
Odgovori
+0
4 4
Diego14
23. 01. 2026 20.18
Se strinjam..
Odgovori
+0
1 1
Vladimir.Krutov
23. 01. 2026 20.17
Jaz sem ga rad gledal....fantazija v igri...fino mirno....
Odgovori
+3
3 0
Kolllerik
24. 01. 2026 10.08
👍
Odgovori
+1
1 0
FORTUDO1
23. 01. 2026 19.47
Na žalost ima Teddy kar prav, če nam je to všeč ali pa ne!
Odgovori
+1
4 3
športnik66
23. 01. 2026 19.10
Teddy who? Tale je pa zadnji, ki bi lahko pljuval po Beniju. Res vsak k..., ki je v penziji, si domišlja, da je bil velika nogometna zvezda in da sedaj lahko pametuje o nivoju igralcev, ki ga sami nikoli niti v sanjah niso dosegli. Benija naj oceni Ibra, CR7 ali pa Messi, ne pa neki drugorazredni nogometaši.
Odgovori
+0
6 6
JaBas
23. 01. 2026 20.15
Teddy who??? Zadnji ki lahko pljuva? A se hecas?! Leta 1999 jz Unitedom osvojil zgodovinsko trojno krono, angleški prvak, osvojil FA pokal in Ligo prvakov, pri čemer je prav on dosegel izenačujoči zadetek v finalu proti Bayernu. Z Manchester Unitedom je nato osvojil še angleško prvenstvo v sezoni 1999/2000, pozneje pa je z West Hamom leta 2001 osvojil Intertoto pokal, ki je klubu omogočil nastop v pokalu UEFA. Na individualni ravni je bil leta 2001 izbran za angleškega nogometaša leta po izboru PFA in nogometaša leta po izboru nogometnih novinarjev, kar je precej redko, še posebej glede na to, da je bil takrat star že 35 let.
Odgovori
+3
4 1
Kolllerik
24. 01. 2026 10.10
Super! In zdaj ko je Beni začel zabijat, naj kar gre....👍👍
Odgovori
+2
2 0
Samo navijač
23. 01. 2026 19.00
Šesko je za tegale luzerja genij.
Odgovori
-1
4 5
Primož Roži? 1
23. 01. 2026 20.34
šeško je proti njemu amater
Odgovori
+0
2 2
Primož Roži? 1
23. 01. 2026 20.35
Šeško je proti njemu amater
Odgovori
-2
0 2
Kolllerik
23. 01. 2026 18.54
A zdaj, ko je Beniju zalaufal in je začel zabijat, pa ni več pravi za ManU??? Ni čudno, da tonejo....
Odgovori
+5
7 2
Kriss slo
23. 01. 2026 16.56
sesko igra na 40% ..dalec od prave forme..pa ne govorim o golih..ze v leipzigu ni bil pravi killer kot je to hallanf..in tudi nikoli ne bo..ima pa druge kvalitete..zadrzevat zogo,podajat itd..vidi se mu pri prvih dotikih zog kako je nesiguren..drugac je tehnicno dovrsen, a vcasih to zgleda ravno obratno..skratka sesko pritisk slabo prenasa..kot vsak povprecen slovenec..nasa mentaliteta je sigurbo ena vecjih tezav nasega sporta na splosno...rokomet je prototip nase mentalitete..tocno se ve kdaj bodo igral dobro in kdaj ne..
Odgovori
-8
3 11
Kriss slo
23. 01. 2026 17.27
spet navijaci zenskih skokov talajo minuse..kok bi pojma nimate to je neverjetno..ndj se kdo spusti z mano v debato da ga utisam u 3 stavkih
Odgovori
-11
1 12
Kolllerik
23. 01. 2026 20.45
Evo mene. Kaj te muči, Hamza?
Odgovori
+4
4 0
korcula1
23. 01. 2026 16.33
Ne pišite neumnosti, Teddy sploh ni nobena legenda MU, kot igralec pa bi moral vedeti , da če ne dobiš žoge ti izkušnje nič ne pomagajo
Odgovori
+7
11 4
Puško v koruzo
23. 01. 2026 16.44
Jaz pa nisem ne legenda ne igralec ampak ko sem gledal Ronalda ali Messija in nista dobila žoge, sta si šla na svojo polovico po njo. Vse ostalo je zgodovina.
Odgovori
+5
9 4
JaBas
23. 01. 2026 20.16
Teddy Sheringham je v svoji karieri osvojil kar nekaj pomembnih lovorik, predvsem v obdobju pri Manchester Unitedu. Leta 1999 je z Unitedom osvojil zgodovinsko trojno krono, saj je postal angleški prvak, osvojil FA pokal in Ligo prvakov, pri čemer je prav on dosegel izenačujoči zadetek v finalu proti Bayernu. Z Manchester Unitedom je nato osvojil še angleško prvenstvo v sezoni 1999/2000, pozneje pa je z West Hamom leta 2001 osvojil Intertoto pokal, ki je klubu omogočil nastop v pokalu UEFA. Na individualni ravni je bil leta 2001 izbran za angleškega nogometaša leta po izboru PFA in nogometaša leta po izboru nogometnih novinarjev, kar je precej redko, še posebej glede na to, da je bil takrat star že 35 let.
Odgovori
0 0
ribi? pepe 1
23. 01. 2026 15.53
Ni za njega premier liga,mogoče bi znašel edino v la ligi
Odgovori
-2
3 5
testosteron
23. 01. 2026 15.39
Na tekmah mi Šeško deluje nekam nezainteresirano in pasivno,...ve pa se, da je na treningih pravi garač. Če ne bo dobival minutaže ga bodo hitro kam posodili,...
Odgovori
+3
7 4
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534