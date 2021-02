Al Ahly po enajstmetrovkah do tretjega mesta na klubskem SP

V malem finalu ekipama ni uspelo v rednem delu odločiti tekme, tako da so jo odločili streli z bele pike. Pri teh so bili uspešnejši Egipčani, ki so zadeli tri od petih strelov, odločilnega pa Junior Ajayi. Pri Brazilcih je zadnji strel, ki bi poravnal izid, zgrešil Felipe Melo.

V polfinalu je Bayern premagal afriškega prvaka Al Ahly z 2:0 (1:0), oba gola pa je dosegel PoljakRobert Lewandowskiv 17. in 86. minuti. Tigres je v polfinalu ugnal južnoameriškega prvaka Palmeiras z 1:0 (0:0), edini gol na tekmi pa je v 54. minuti z enajstmetrovke dosegel FrancozAndre-Pierre Gignac.

Že pred dnevi so končno peto mesto na turnirju osvojili nogometaši domačega Al Duhaila, potem ko so premagali južnokorejski Ulsan Hyundai s 3:1 (1:0). Za zmagovalce so zadeliEdmilson Junior (21.), Mohamed Muntari (66.) inAli Almoez (82.), za poražence pa je bil uspešen Yoon Bit-Garam (63.).