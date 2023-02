Klubsko SP bo decembra gostila Savdska Arabija

Prav Savdska Arabija pa bo gostila turnir z letnico 2023. Tekmovanje bo tudi v naslednji izvedbi še potekalo po ustaljenem formatu s sedmimi udeleženci, zmagovalci posameznih celinskih pokalov ter gostiteljem.

Predvidoma leta 2025 se bo to tekmovanje močno razširilo, saj naj bi na njem sodelovalo kar 32 ekip. Pri tem naj bi bil evropski delež 12 klubov, južnoameriški šest, po štiri udeležence naj bi imele Azija, Afrika, skupaj Severna in Srednja Amerika ter Karibi, Oceanija in država gostiteljica pa po enega. Za zdaj je sicer ta zamisel še v povojih, predviden termin je junij ali julij 2025, gostitelj pa še ni znan.