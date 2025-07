PSG za mesto v finalu klubskega SP uničil Real Madrid

Novo katastrofalno napako si je obrambna vrsta galaktikov privoščila tri minute kasneje, ko je Antonio Rudiger žogo oddal naravnost v noge Dembeleja, ki je zlahka povišal prednost PSG-ja. Zadetek za 3:0 so navijači dočakali v 24. minuti, ko je po fantastični akciji napad s svojim drugim golom na tekmi zaključil Ruiz.

Parižani so tekmo začeli izjemno napadalno in madridskega vratarja Thibauta Courtoisa hitro prisilili v dve odlični posredovanji. Spremembo začetnega izida smo dočakali po dobrih petih minutah, ko si je Raul Asencio privoščil veliko napako, Ousmane Dembele mu je v kazenskem prostoru odvzel žogo, v mrežo pa jo je nato potisnil Fabian Ruiz .

Hitro po začetku drugega polčasa so Parižani ponovno zabili, tokrat je bil natančen Desire Doue, zadetek pa zaradi prepovedanega položaja ni bil priznan. So pa regularen četrti zadetek Francozi dočakali v 87. minuti. Bradley Barcola je podal proti Goncalu Ramosu, ta se je odlično obrnil in žogo pospravil v mrežo ter zadetek, s katerim je postavil končni izid, posvetil rojaku Diogu Joti, ki je minuli teden življenje izgubil v prometni nesreči.