Lewandowski z 'dvojčkom' popeljal Bayern v finale

Nogometaši Bayerna iz Münchna so se prebili v veliki finale klubskega svetovnega prvenstva v Katarju. V minuli sezoni zmagovalec evropske Lige prvakov je na ponedeljkovi drugi polfinalni tekmi na stadionu Al Rajan na obrobju Dohe pred 12.000 gledalci premagal afriškega prvaka Al Ahli, gola pa je dosegel Poljak Robert Lewandowskiv 17. in 86. minuti.

Bayern je pričakovano prevladoval, a moral na dokončno potrditev zmage čakati do 86. minute. Lewandowski je v prvem polčasu zadel po tem, ko je po predložku z desne strani žoga srečno prišla do Kingsleyja Comana, njegov ponesrečen strel pa je na oddaljenejši vratnici pričakal Serge Gnabry. Ta je nato nesebično zaposlil Lewandowskega, ki si je z okoli desetih metrov pripravil strel z desnico znotraj kazenskega prostora in zadel za 1:0. Manuel Neuerkljub tesnemu izidu ni imel resnejšega dela vse do konca tekme, morebitno napeto končnico pa je preprečil Lewandowski, potem ko ga je osamljenega skoraj na črti gola s fantastičnim predložkom v 86. minuti našel Leroy Sane, Poljaku pa z neposredne bližine z glavo ni bilo težko zadeti.