Fifa prestavila klubsko SP: zdaj februarja prihodnje leto

Z evropskega stališča bo v ospredju münchenski Bayern, ki je kot zmagovalec Lige prvakov neposredno uvrščen v polfinale, klub pa želi osvojiti še šesto trofejo v zadnjih nekaj mesecih in ponoviti uspeh Barcelone iz leta 2009. Lani je na klubskem svetovnem prvenstvu slavil Liverpool.

Na turnir so poleg osvajalca Lige prvakov Bayerna že uvrščena tudi predstavnik Oceanije Auckland City in domači Al-Duhail. Manjkajo še klubski prvaki Azije, Afrike, Južne Amerike ter elitnega klubskega tekmovanja Srednje in Severne Amerike.

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) pa je dokončno odpovedala ženski svetovni prvenstvi do 17 in do 20 let. Sprva je Fifa iskala nadomestne termine v letu 2021, zdaj pa je tekmovanji odpovedala.