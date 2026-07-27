Klubu Cristiana Ronalda prepovedali okrepitve

Zaradi slabih finančnih odločitev v preteklih sezonah so se aktualni prvaki savdskega prvenstva znašli pod drobnogledom savdske profesionalne lige. PIF se je odločil, da bo povečanje dolgov preprečil tako, da Cristianu Ronaldu in ekipi ne bo pripeljal novih okrepitev, če ne bo sredstev zanje nakraspal prek sponzorskih ali drugih komercialnih virov.

Skrajni ukrep za reševanje finančne krize bi lahko bila tudi prodaja deleža kluba. Al-Nassr naj bi za delni prevzem tudi že prejel dve resni ponudbi, popolna menjava lastniške strukture pa vsaj za zdaj naj še ne bi bila ena od možnosti.