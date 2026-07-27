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Nogomet

Klubu Cristiana Ronalda prepovedali okrepitve

Savdska Arabija, 27. 07. 2026 16.52 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
S.Z.
Obupani Cristiano Ronaldo

Iz Savdske Arabije poročajo, da Al-Nassr zaradi milijonskih dolgov poleti ne bo smel pripeljati novih okrepitev. 187 milijonov evrov naj bi znašal dolg lastnikov kluba, Savdskega državnega investicijskega sklada (PIF).

Zaradi slabih finančnih odločitev v preteklih sezonah so se aktualni prvaki savdskega prvenstva znašli pod drobnogledom savdske profesionalne lige. PIF se je odločil, da bo povečanje dolgov preprečil tako, da Cristianu Ronaldu in ekipi ne bo pripeljal novih okrepitev, če ne bo sredstev zanje nakraspal prek sponzorskih ali drugih komercialnih virov.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
FOTO: AP

Skrajni ukrep za reševanje finančne krize bi lahko bila tudi prodaja deleža kluba. Al-Nassr naj bi za delni prevzem tudi že prejel dve resni ponudbi, popolna menjava lastniške strukture pa vsaj za zdaj naj še ne bi bila ena od možnosti.

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