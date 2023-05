'Knollsyju' karta za finale, ampak kdo je neznani junak v zeleni majici?

Navijači angleškega nogometnega kluba West Ham slavijo junaka iz svojih vrst, ki je prejšnji teden pomagal zaščititi tribuno družinskega sektorja, na katero so skušali vdreti navijači poraženih nasprotnikov. Vodstvo kluba se mu je zdaj oddolžilo z brezplačno vstopnico za finale evropske konferenčne lige, ki bo 7. junija v Pragi. Kart je sicer premalo za vse horde navijačev, ki se nameravajo zgrniti tja, zato organizatorji skrbno izdelujejo varnostni načrt. Uporabniki družbenih omrežij pa medtem skušajo identificirati še enega (pravega) heroja, "neznanega bojevnika" v zeleni majici.

Poročali smo že, da je na povratni polfinalni tekmi evropske konferenčne lige v Alkmaarju prišlo do izgredov, saj so zamaskirani navijači domače nizozemske ekipe AZ vdrli pod del tribun, na katerih so tekmo spremljali družinski člani, sorodniki in prijatelji igralcev West Hama in trenerskega štaba.

Pesti so pošteno zapele in po spletu so začeli krožiti posnetki, kako se izgredniki skušajo preriniti na družinsko tribuno, na vrhu stopnic pa jim to z dobro merjenimi udarci preprečujejo nekateri posamezniki v civilnih oblačilih.

Dobil vstopnico za finale Zvezda večera (in tedna) je postal dolgoletni navijač angleškega kluba iz Londona. 58-letnega Chrisa Knolla, znanega pod vzdevkom Knollsy, so po končanem spopadu ovekovečili ob igrišču v raztrgani črni majici z oranžno-belim potiskom ter z modrico na očesu. Ko je čez nekaj dni prišel na tekmo z Leedsom, so ga na tribuni pozdravile stoječe ovacije, ostali navijači pa so ga ves čas ustavljali za selfije. V objavah so ves čas pozivali, naj ga West Ham povabi tudi v Prago.

Po zmagi nad Nizozemci so se Angleži namreč uvrstili v finale evropske konferenčne lige, kjer jim bo nasproti stala italijanska Fiorentina. Obe ekipi sta dobili le po 5.000 vstopnic za svoje navijače, čeprav je zanimanje trikrat večje. Po ocenah bi se v Prago tako lahko zgrnilo kar okoli 25.000 pristašev West Hama in Fiorentine, zato je Uefa že obvestila češko policijo ter predstavnike obeh klubov, da bi skupaj pripravili karseda učinkovit varnostni načrt.

Na Češko bo prihodnji teden odpotoval tudi Knollsy. "Bil sem v službi, ko sem dobil klic, skoraj sem zajokal. Tako sem srečen, saj vem, kako težko bi bilo dobiti vstopnico," je 58-letni električar za Daily Mail opisal, kako se je počutil, ko je izvedel, da mu je West Ham nazadnje res priskrbel karto za finale.

Pretep na vrhu stopnic Za Mirror je oče štirih otrok sicer dejal, da ni nikakršen junak. Povedal je, da še vedno okreva po operaciji, med katero so mu zamenjali kolk. "Ampak ne maram nasilnežev. Takoj mi je bilo jasno, da nameravajo povzročati težave, in nisem hotel, da se prebijejo mimo nas," je pojasnil. Videl je, da so podrli ograjo in se pognali proti najbližjemu navijaškemu sektorju Angležev, kjer je bila hkrati tudi družinska tribuna igralcev, ki so takrat na igrišču proslavljali uvrstitev v finale. Zdelo se mu je, da bi bil najboljši obrambni položaj na vrhu stopnic, s katerega bi izgrednikom skušal preprečiti preboj naprej. "Delili so udarce in poskušal sem stati tam in jih sprejemati," je dejal. "Če pogledate slike, je pred mano pet ali šest fantov, ki se jih skušam otresti," je opisal dogajanje. Vratar West Hama in francoske reprezentance, Alphonse Areola, je Knolla označil za "legendo", njegova žena Marion pa je dodala, da je bil "junak večera". Hvaležen je bil tudi menedžer kluba David Moyes, katerega 87-letni oče je bil blizu incidenta.

Kdo je borec v zeleni majici? Nekatere uporabnike družbenih omrežij pa skrbi, da je West Ham spregledal še enega junaka, morda celo večjega od Knollsyja. Pripisi k posnetkom pretepa na stopnicah, ki so preplavili splet, kot edinega borca omenjajo Knollsyja, čeprav gre v resnici (še) za nekoga drugega. Oba sta krepkejše postave in sivolasa, vendar pa pozornejši pogled razkrije, da ima možakar, ki je izgrednikom zadal največ udarcev, oblečeno zeleno majico, kar je marsikoga zmedlo.

Šele posnetek, ki je bil objavljen na profilu, posvečenem nogometnim huliganom po svetu, razkriva, da je šlo pravzaprav za dva sočasna pretepa na dveh sosednjih stopniščih. Po skrbnem pregledu vsega posnetega materiala ta večer so nekateri prepričani, da si glede na učinkovitost obrambe moški v zeleni ovaciji zasluži še večje priznanje, zato si prizadevajo odkriti tudi njegovo identiteto. Nekateri sicer menijo, da je šlo za iskalca nogometnih talentov Roba Newmana ...

